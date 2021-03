Las claves de las balas 'foam': el tipo de proyectil usado por los Mossos que quieren retirar ERC y la CUP

ERC y la CUP están ultimando un preacuerdo para la investidura de Pere Aragonès (ERC) como presidente de la Generalitat. El preacuerdo se llevará a los órganos internos de los dos partidos para que lo validen: la CUP concreta que el miércoles lo abordará en Asambleas Abiertas Parlamentarias telemáticas y que el jueves publicará el resultado de la votación, un día antes de la fecha prevista para el debate de investidura. El comunicado de ERC concreta los contenidos del preacuerdo, donde se "fijan los ejes sociales y nacionales de la próxima legislatura".

En cuanto al preacuerdo, también se introducen cambios en la gestión del orden público para que, "mientras no se publiquen los protocolos, se suspenda el uso de los proyectiles de foam por parte de los cuerpos policiales en Cataluña", y hacer una comisión parlamentaria de estudio sobre el modelo de orden público en Cataluña.

Las claves de las balas 'foam'

Sobre este tipo de proyectiles se ha generado un importante debate en los últimos meses, sobre todo después de las manifestaciones que en semanas pasadas se produjeron en Barcelona a favor de la liberación del rapero Pablo Hasel, altercados que terminaron para una de las manifestantes con la pérdida de uno de sus ojos.

Según los cálculos, más de 400 balas de 'foam' fueron disparadas en las primeras noches de las manifestaciones a favor de Pablo Hasel. Este tipo de proyectiles también son conocidos como viscoelásticos de precisión.

Este tipo de munición sustituyó a las conocidas balas de goma, que fueron prohibidas por el Parlamento de Cataluña a raíz del caso de Ester Quintana. El proyectil de 'foam' recibe este nombre por el tipo de esponja que lo compone. Tiene 40 milímetros de diámetro y está hecho de material viscoelástico que se desprende cuando se produce el impacto entre el proyectil y el objetivo.

Una de las principales diferencias con la bala de goma es que el 'foam' no rebota cuando toca el suelo, algo que no señala que sea menos lesivo que la bala de goma. Se trata de un proyectil de precisión y las lesiones que produce son por impacto directo en el cuerpo, y no por un rebote incontrolado.

Su uso en otros países de Europa

En comparación con otros países de Europa, también existe división entre los países miembros respecto a su uso. Los cuerpos de Reino Unido y de Francia emplean balas de goma y proyectiles de 'foam'. Por otra parte, países como Grecia, Italia y Alemania prohibieron este tipo de proyectiles. En dicha sustitución, los cuerpos de seguridad de Italia y Grecia sustituyeron estas balas por gases lacrimógenos, mientras que en Alemania prefieren el uso de cañones de agua, una opción que en Cataluña se ha utilizado en más de una ocasión, sobre todo en 2019 después de conocer la sentencia del procés. Está claro que el uso o no de las balas 'foam' marcarán el ritmo de las primeras semanas de legislatura en Cataluña.