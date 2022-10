El Govern de Cataluña afronta un domingo clave para su futuro con el encuentro entre Aragonès y Turull

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, mantendrán este domingo una conversación, en un último esfuerzo para intentar evitar una ruptura del Govern, aunque las expectativas de que se pueda reconducir la crisis en la coalición son mínimas. Este 2 de octubre termina el plazo marcado por JxCat para intentar llegar a un acuerdo con ERC, antes de que la militancia de Junts se pronuncie, en una consulta prevista para los días 6 y 7 de octubre, sobre si hay que salir o no del Govern.

JxCat hizo llegar el viernes por la noche un documento de condiciones a Aragonès, que según el presidente catalán no está hecho con "voluntad de acuerdo", sino para justificar una posible salida de Junts del Govern, como quiere un sector del partido. El documento, por ejemplo, pone como condición para el acuerdo que Jordi Puigneró sea restituido como vicepresidente del Govern, lo que implicaría dar marcha atrás en la decisión de Aragonès de destituirlo por no haberle avisado de que su partido podía amenazarlo con pedirle que se someta a una cuestión de confianza.

Otra de las condiciones de JxCat, según ha remarcado Aragonès en declaraciones a TV3, "sitúa a las instituciones de Cataluña por debajo del Consejo por la República", espacio para institucional que lidera desde Bélgica el expresident Carles Puigdemont. "Es una propuesta que no está pensada para llegar a un acuerdo, no permite llegar a un acuerdo", ha denunciado Aragonès, que ha avisado de que "mantendrá" su decisión de destituir a Puigneró y ha advertido a JxCat de que sus "ultimátums" no ayudan.

Para Aragonès, "no tiene ningún tipo de sentido" que JxCat especule con una cuestión de confianza, porque "no se puede poner en cuestión la continuidad de un gobierno del que formas parte". Pese a todo, se ha mostrado "dispuesto a hablar, con voluntad de sumar", y por ello ha explicado que este domingo mantendrá "una conversación" con Turull, a quien le trasladará su rechazo al documento de condiciones de JxCat.

Aragonès ha descartado someterse a una cuestión de confianza, porque si no obtuviese suficientes apoyos se abriría un plazo de "dos meses para elegir un nuevo presidente de la Generalitat" y, como "no hay una candidatura alternativa" para conseguir los apoyos necesarios, Cataluña se vería abocada a unas nuevas elecciones. Ante la posibilidad de que JxCat salga del Govern, ha dejado claro que no tiene intención de convocar elecciones, sino que trabajará para mantener la "estabilidad" y la "continuidad" de su ejecutivo.

RESPUESTA A PUIGDEMONT Y APOYO A FORCADELL

Por otra parte, ha salido al paso de las palabras de Puigdemont en el acto de conmemoración del 1-O, en el que ha rechazado la idea de Aragonès de buscar un referéndum pactado con el Estado mediante un "acuerdo de claridad", la llamada vía canadiense: "El referéndum ya lo hicimos, es válido y no hay que volverlo a hacer", ha dicho el expresident. "Hicimos un referéndum, pero no somos independientes", le ha replicado Aragonès, que ha apostado por "explorar un referéndum pactado" para conseguir la independencia.

Aragonès también se ha referido a los abucheos recibidos por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en el acto del 1-O, una situación "absolutamente lamentable e injusta", que le "duele en el corazón", porque se trata de "una persona represaliada" que se pasó "más de tres años en prisión" por su papel en 2017.