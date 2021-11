El Govern catalán propone a la CUP retirar de los Presupuestos el Hard Rock y los JJ.OO.

El Govern a propuesta a la CUP retirar de los Presupuestos para 2022 las partidas destinadas al proyecto de Hard Rock y a la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

En concreto, la propuesta de acuerdo con la CUP realizada por el Govern este jueves, recogida por Europa Press, señala que se incluirá una disposición adicional a la Ley de Presupuestos que establecerá que "la Generalitat no asumirá, en ningún caso, ningún coste del proyecto" de Hard Rock, y otra disposición que asegurará que no se formalizará la candidatura a los JJ.OO. hasta haber realizado una consulta ciudadana durante 2022.

La CUP asegura en el documento que debatirá en la Asamblea de este fin de semana que cuentan con "el compromiso del Govern que tanto la partida que hace referencia al Hard Rock como la que hace referencia a los trabajos de la candidatura de los JJ.OO. serán retirados del documento de presupuestos".

En este documento, los 'cupaires' recuerdan que en las cuentas aprobadas por el Govern estaba previsto destinar 120 millones de euros relacionados con los fondos Next Generation para la compra de los terrenos del proyecto Hard Rock en Vila-seca (Tarragona), además de ejecutar los preparativos para formalizar la candidatura de los JJ.OO. de 2030, pero que finalmente la última propuesta del Ejecutivo plantea retirar estas dos cuestiones.

ORDEN PÚBLICO

La propuesta de acuerdo del Govern incluye la retirada de las acusaciones particulares de la Generalitat en siete casos de los incidentes en las manifestaciones celebradas el 30 de enero de 2018, en la investidura telemática fallida de Carles Puigdemont.

Además, se compromete a iniciar "un proceso de revisión sistemática de todos los procedimientos abiertos en los que hay acusación particular de la Generalitat" y la retirada de aquellos en los que no haya lesión de ningún trabajador público o no se haya podido acreditar la autoría.

El documento también asegura que el Govern "comparte" la necesidad de limitar el recurso de las unidades Arro y Brimo en los desahucios, y a desplegar un protocolo para normalizar el trabajo de los Mossos d'Esquadra cuando ejerzan bajo mandato judicial para detectar anticipadamente situaciones de vulnerabilidad. Señala, también, el compromiso de monitorizar la evolución de los casos en los que se requiera la intervención de Arro y Brimo.

SALUD

En su documento, la CUP critica que se "ha avanzado poco" en el avance hacia un sistema de titularidad, aprovisionamiento y gestión pública, pero celebra un compromiso de, textualmente, última hora para internalizar el servicio del teléfono de emergencias 061.

En concreto, el Govern se ha comprometido a elaborar una hoja de ruta para la internalización de este servicio antes de que finalice el actual contrato de gestión para evaluar el impacto de asumir el servicio y se ha incorporado en la ley de acompañamiento de las cuentas.

El texto del Ejecutivo propone una disposición adicional en la que muestra la voluntad de gestionar directamente "al menos" los servicios calificados de interés sanitario de cara a la ciudadanía, así como revisar el modelo de gestión del 112 incluyendo una eventual internalización.

CRÍTICAS DE LA CUP

La CUP lamenta en su documento que en los Presupuestos aprobados por el Govern no consta "ninguna partida de nuevos ingresos con base en una propuesta de fiscalidad".

Además, ha criticado que las cuentas no alcancen los 1.000 millones en materia de vivienda acordada en el acuerdo de investidura, y que para 2022 son 750 millones, según la propuesta del Ejecutivo.

La formación independentista también critica que el Govern no se haya echado atrás "de una manera explícita, clara y pública" de lo que definen como macroproyectos destinados al turismo y la especulación y que, además de los JJ.OO. y Hard Rock, incluyen la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la financiación de la F1 en el Circuito de Barcelona-Cataluña.