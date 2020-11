Condenado a 21 meses de cárcel por amenazar de muerte a García Albiol, pero no ingresará en prisión

Un internauta independentista ha aceptado una pena de 21 meses de cárcel por una quincena de mensajes que publicó en Facebook durante los meses posteriores al 1-O, en los que amenazaba de muerte al entonces líder del PPC, Xavier García-Albiol, y le insultaba por su ideología.

La sentencia es fruto del acuerdo que alcanzó la Fiscalía con la defensa del procesado, Miquel Díaz, quien reconoció los hechos que se le imputaban y aceptó una condena de 21 meses por un delito continuado de amenazas con la agravante de discriminación por ideología.

En su sentencia, que es firme, el juzgado de lo penal número 2 de Girona acuerda suspender la entrada en prisión del procesado durante un período de dos años, en los que no podrá volver a delinquir a riesgo de entrar en la cárcel, y le condena a no acercarse a menos de 500 metros de García Albiol ni a comunicarse con él durante 33 meses.

La sentencia condena al procesado, vecino de Torroella de Montgrí (Girona), por una quincena de mensajes que publicó en su perfil de Facebook entre el 5 de octubre de 2017, apenas días después del referéndum, y el 24 de marzo 2018, cuando García Albiol, actual alcalde de Badalona, lideraba el PP catalán.

Según la sentencia, los mensajes publicados por el condenado perseguían causar en el dirigente popular "el temor de sufrir un mal inminente y grave" y estaban motivados por el "desprecio" del procesado hacia la ideología de García Albiol, "en relación con el conflicto independentista catalán y la idea de nación española".

"Os podrían meter en la misma hoguera a Arrimadas, Rivera y tú (...), defenderé mi tierra con sangre si hace falta" o "te mereces un tiro entre los ojos, así os muráis todos los españolistas que llevan 50 años en Cataluña y no son capaces de decir buenos días en catalán" son algunos de los mensajes amenazadores que el condenado publicó los días posteriores al 1-O.

El internauta siguió difundiendo sus consignas meses después del 1-O con mensajes como "Chico, se te ha acabado el crédito. Tic, tac, tic, tac, el reloj empieza a contar" o "Me has pasado dos veces a menos de un metro, me miraste a los ojos y viste mi mirada de odio. La próxima vez verás algo más".

"Muere puto aguilucho. Si te encuentro en la calle me daré el gusto de hacerlo aunque me encierren después", publicó Miquel Díaz el 4 de noviembre de 2017 en su Facebook, donde el 24 de marzo de 2018 rubricó su último mensaje amenazador: "Te mereces morir al estilo de Carrero, eres repugnante".

En su sentencia, el juez descarta la petición de la Fiscalía de que se obligara al procesado a seguir un curso formativo en igualdad y discriminación, como condición para suspender su entrada en prisión.

Para el magistrado, no es necesario imponer esa condición al condenado, teniendo en cuenta que no le consta "ni un antecedente penal ni policial", que mostró arrepentimiento y asumió los hechos y que ya ha aceptado una "pena elevada" por la agravante de discriminación.

El juez considera que los mensajes constituyen "hechos aislados" en los que no se vislumbra "una peligrosidad ni una trayectoria violenta ideológicamente en el penado, quien cometió los hechos en un momento convulso, tras el 1-O, de exaltación generalizada".