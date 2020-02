Albert Batlle: "El catalanismo de derechas está huérfano de representación"

En declaraciones al programa 'Converses de COPE- Catalunya i Andorra', el teniente de alcalde de seguridad de Barcelona ha afirmado que el catalanismo "está huérfano de representación integrada en el mapa político de nuestro país" ."Tenemos que buscar un proyecto con unos principios básicos y un mínimo común denominador" ha asegurado.

Batlle, histórico militante del PSC ahora integrado en Units per Avançar, piensa que “de cara a las próximas elecciones autonómicas hay espacio para una confluencia de fuerzas catalanistas que agrupen la mejor tradición socialdemócrata, democristiana y liberal”. Se trata de un espacio que ahora está vacío por la deriva independentista de CDC.

Batlle afirma que este proyecto de ninguna manera puede incluir las palabras “independencia” o “autodeterminación”. "Puede haber independentistas y no independentistas pero no podemos presentarnos con un programa electoral en el que salga la independencia porque es un disparate", ha afirmado. “Hemos de ser realistas y responsables” ha añadido. Sin embargo, Batlle sí que ve posible la celebración de un referéndum, siempre y cuando se trate de “votar un acuerdo” con el Gobierno central para “mejorar la financiación, asegurar el blindaje competencial, conseguir un autogobierno de calidad o solucionar el déficit en infraestructuras”. “No creo que nadie esté en contra de votar un acuerdo para darle más cuerpo y fuerza”, ha concluído.

El concejal de Units per Avançar tiene claro que este proyecto no lo puede liderar Manuel Valls porque, en su opinión, Valls no representa de ninguna manera una posición de “catalanismo moderado".

En materia de seguridad ciudadana, y en referencia al conflicto de la Avenida Meridiana, Albert Batlle ha recordado que hace 130 días que se alarga esta situación. "Nosotros hemos hecho cuatro informes que entregamos al departamento de Interior", ha explicado. Estos informes están en manos del consejero Miquel Buch, que “no ha actuado todavía”. Sobre el papel de la Guardia Urbana en este tema afirma que este cuerpo "no es una policía que tenga responsabilidades, ni competencias para actuaciones de orden público".

Batlle sí que ha hecho una apelación al sentido cívico de todos los ciudadanos para hacer posible “una convivencia que puede romperse de manera muy grave”. El teniente de alcalde de seguridad recuerda que en el último informe enviado al consejero Buch se asegura que “no se trata solo de la libertad de manifestación, sino que hay un tema de posibles conflictos físicos, se han producido enfrentamientos y esto es lo que se ha de intentar reconducir”. “Cincuenta o cien personas no tienen derecho a impedir la circulación de la ciudadanía”, ha recordado Batlle.

El responsable de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona se ha felicitado por la buena coordinación policial entre Mossos, Policia Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana y ha manifestado que “no han aumentado los delitos” en la capital catalana, que se está en el buen camino pero que le preocupa “el repunte de la violencia”.

Además, ha alertado sobre la problemática de las drogas y los narcopisos.”Hay que vigilar que no volvamos a los años 80, porque hay cierta tolerancia con algunas drogas” y ha asegurado que él sería mucho más “estricto” con los clubes cannabicos, que “pueden ser la puerta de entrada hacia otros tipos de consumos ”.