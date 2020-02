Madeira presenta la seva oferta turística a Barcelona

Madeira, és un arxipèlag atlàntic que pertany a Portugal, té dues illes habitades, Madeira i Porto Santo i tres illes menors no habitades, anomenades illes desertes, que junt, amb les illes salvatges formen la Regió Autònoma de Madeira. L'arxipèleg es troba a 860 km de Lisboa i a menys de 500 de Canàries, i pel que fa a superfície, Madeira és l'illa més gran amb una 741 km², té 57 km de llarg i un ample màxim de 22 km.

L'illa de Porto Santo està a 40 km a nord-est de Madeira, és la segona en superfície amb 42,17 km².

El turisme fa molts temps que va descobrir Madeira, ja l'emperadriu Sissi la va visitar durant una temporada, Carles I d'Àustria va morir a Funchal, també van passar per l'illa els emperadors Maximilià i Carlota i Wiston Churchill, entre molts d'altres viatgers cèlebres.

Un cops situats a Madeira, farem un resum de les propostes que aquesta setmana han presentat a Barcelona els responsables de la promoció turística de l'illa. Madeira va ser triada durant quatre anys, del 2015 al 2018, com a millor destinació insular del món pels World Travel Awards, que vénen a ser com els oscars del turisme.

Com podeu imaginar, el mar i les activitats aquàtiques tenen una gran importància a Madeira, però no només el mar és motiu per visitar l'illa, El Parc Natural de Madeira o el Bosc de Laurisilva, reconegut per la Unesco com a Patrimoni Mundial Natural de la Humanitat, es mereixen una visita, i la capital, Funchal, ciutat cosmopolita on a través de la seva història descobrirem alguns dels secrets que té l'illa.

Les muntanyes volcàniques, els seus boscos, les piscines naturals, les seves costes, els barrancs, tots aquests elements naturals, els 2000 km de senders, permeten als practicants del turisme actiu gaudir de les moltes possibilitats que ens ofereixen. Però si el que busquem a Madeira una activitat més reposada no cal patir, trobarem camps de golf, visites culturals i una hostaleria que compleix les necessitats de qualsevol visitant