l'Hotel Palace Barcelona presenta el seu xalet alpí

Alguns hotels de Barcelona treballen per sorprendre els seus hostes i perquè els barcelonins se sentin com a casa a les seves instal·lacions. Avui us mostrarem un exemple, un establiment que ha posat en marxa als seus equips més creatius per sorprendre, i no han fallat.

Ara fa uns dies vaig tenir l'oportunitat de dinar en un xalet alpí al centre de Barcelona. Si, si, un xalet de fusta, amb la decoració pròpia d'un establiment situat a 2000 metres als Alps, estovalles de quadrets, pells a les cadires per no passar fred, grans formatges... Tot això, a la Gran Via de Barcelona, a l'hotel Palace Barcelona. Una part de la terrassa d'aquest hotel, s'ha convertit gràcies a l'habilitat de l'equip de manteniment en aquest xalet, on fins al mes de març es pot sopar, fondue, amanides, reclette... el menjar típic que ens servirien als Alps, per acabar d'arrodonir el menú el pastisser de la casa, Miguel Costa, ofereix un parell de les seves creacions.

Aquesta és només una de les propostes del Palace Barcelona, també ens ofereixen, prendre un té al més pur estil anglès, fer el vermut, tasta un dels còctels que prepara el seu bartender, en sortir de la feina o escoltar música en viu.

L'Hotel Palace Barcelona va celebrar el 2019 el seu primer segle, cent anys dedicats a l'hoteleria de luxe. Per commemorar aquest aniversari, han editat un llibre que recull informació del seu primer segle, part de la seva història, una història plena de personalitats que s'han allotjat, alguns d'ells com Xavier Cugat o Dalí fins i tot van viure. Pels seus salons han passat molts casaments, batejos, actes d'empresa, celebracions familiars, El Palace sempre ha estat un referent de la ciutat.