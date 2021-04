Abadia de Retuerta le Domaine, romànic, vinyes i un dels millors hotels del món

Si ets viatger, si et mous pel món motivat per la cultura, la música, l'esport o per qualsevol altra raó, si sospites que pots ser un foodie, si saps









del cert que ets un apassionat de l'enologia o si vols estar al dia pel que fa a la literatura, ens hem de trobar. T'ho posem molt fàcil. Tots els









caps de setmana fem tres hores de ràdio pensades per aquells que els agrada passar-ho bé en el seu temps d'oci, on? A Cope Catalunya i













Andorra. Tira milles, és un programa dirigit i presentat per Carme Ayala, un temps de ràdio dedicat a les persones que volen gaudir de cada









minut del seu temps d'oci, a aquells que volen descobrir cada racó del món, als viatgers que volen viure festes i tradicions d'altres cultures o









de casa nostra, no ens agrada posar-nos límits. Si et veus identificat en alguna d'aquestes descripcions, crec que pots ser un dels fidels oients









del programa.





A Tira milles parlem de llocs de veritat que semblen de mentida, espai on en Sergio Parra escriptor i divulgador científic, ens sorprèn tots els dissabtes, també els dissabtes, a la segona hora, Marina Mendaño, ens parla d'apps, amb ella descobrim com obtenir informació per viatjar més documentats. Olga Fernández ens porta de visita a un museu d'Espanya els diumenges i Manel Colmenero d'Ocio Vital, ens ajuda a estar al dia sobre l'enoturisme i enologia, sovint descobrim amb ell petits cellers que estimen la terra, joves que compren vinyes centenàries i Denominacions d'Origen que se situen en l'àmbit internacional. A més, a Tira milles et tenim al corrent de les novetats pel que fa a propostes turístiques i culturals, visitem, països, regions o ciutats i t'ho expliquem.

El nostre horari és, dissabte de 10.00 a 12.00 hores i diumenge de 10.00 a 11.00, també ens pot trobar en les xarxes.