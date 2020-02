Viena celebra el 250è aniversari del naixement de Beethoven

Aquest any es commemora el 250 aniversari del naixement de Ludwing Van Beethoven a Bonn, el gran compositor, director d'orquestra i pianista.

La seva música abasta des del Classicisme fins als començaments del Romanticisme. Beethoven és considerat com un dels compositors més importants de la història de la música, diuen els experts, que el seu llegat, ha influït en l'evolució posterior d'aquest art.

Va expressar-se en diferents gèneres, tot i que les simfonies van ser el seu fort i també el que li va donar més popularitat internacional.

Els seus primers contactes amb la música van ser de ben petit. Sembla que el pare de Beethoven va quedar impressionat al saber que Mozart amb set anys ja feia concerts i va començar a ensenyar al seu fill, que tenia la mateixa edat, piano, clarinet i òrgan, els mètodes potser no eren els millors, ludwing, faltava sovint a classe per practicar música i tampoc es relacionava amb nens de la seva edat. Això si, ell hauria de tenir una gran capacitat doncs, amb sis anys segons el seu pare i set en realitat, fa el seu primer concert, amb onze anys publica la seva primera composició, un any després els crítics musicals li auguraven un futur similar al de Mozart.

El primer viatge a Viena el fa quan tenia disset anys, un viatge que va durar poc, la seva mare moria i el seu pare era empresonat, Beethoven es veu obligat a mantenir als seus germans i ho fa tocant el violí en una orquestra i donen classes de piano.

El 1792 el príncep de Bonn fa de mecenes i cobreix el seu viatge a Viena, ciutat de la qual ja no es va moure. Va ser a la capital austriaca on va rebre el reconeixement al seu art.

I clar, ara que es commemora el 250 aniversari del seu naixement, Viena, la capital de la música, a través de la seva Oficina de Turisme, ha presentat a Barcelona el programa d'activitats d'aquest importat aniversari, un any ple de la música d'aquest geni a la capital austríaca