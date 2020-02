La Regió de Fribug, presenta els seus atractius a Barcelona

Ara fa uns dies visitaven Barcelona els responsables de la promoció turística de la Regió de Friburg a Suïssa, una regió amb grans atractius pels aficionats a la natura, l'enologia, l'esquí, la nàutica i el vi. Tenen dos idiomes, francès i alemany i tres zones perfectament definides. Els Prealps, la capital, Friburg i el País dels tres llacs.

Els aficionats als esports d'hivern trobaran 6 estacions d'esquí, 150 km senyalitzats per fer amb raquetes, aptes per tots els nivells, a més, ofereixen altres activitats relacionades amb la neu.

En l'època estival els Prealps són una molt bona opció per descobrir paisatges impressionants, bé sigui a peu o en bicicleta, també és un bon temps per prendre una fondue en una cabana en mig de praderes on tots els colors del verd estan presents.

A menys d'una hora dels Prealps, trobem un clima Mediterrani, és el país dels tres llacs, De la zona s'ha de ressaltar les ciutats medievals de Morat i d'Estavayer-le-lac

i clar, en una visita a la regió de Friburg, no podem deixar de veure la seva capital, Friburg, una de les ciutats més grans de l'Edat Mitjana. Està situada en un promontori rocós i banyada per tres bandes pel curs del riu Saane. Passejant per la ciutat trobarem més de 200 edificis amb façanes gòtiques del segle XV i les restes de l'antiga muralla que envoltava la ciutat. Un altre punt interessant són les fonts medievals que anirem trobant, onze fonts històriques, que diuen que es van construir al segle XVI per competir amb les de Berna. Friburg, és el centre econòmic del cantó

Cal fer una visita a l'espai Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle, visitar la catedral, i pujar a la seva torre de 74 metres des d'on podem veure els voltants de la ciutat.

Ens queden dues visites més per recomanar, Gruyère, on es guarden els tresors dels comptes de Gruyères en el castell, i on també podrem gaudir del museu Giger, dedicat al creador d'Alien. També es recomanable fer una visita a la zona vinícola de Vully