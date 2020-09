La mar de bé, un projecte per mostrar el peix de llotja i la cuina de la Costa Brava.

Si eres viajero, si te mueves por el mundo motivado por la cultura, la música, el deporte o por cualquier otra razón, si sospechas que puedes ser un foodie, si sabes a ciencia cierta que eres un apasionado de la enología o si quieres estar al día en cuanto a la literatura, tenemos que quedar. Te lo ponemos muy fácil. Todos los fines de semana hacemos tres horas de radio pensadas para aquellos que les gusta pasarlo bien en su tiempo de ocio ¿donde? En Cope Catalunya y Andorra. Tira milles, es un programa dirigido y presentado por Carme Ayala, un tiempo de radio, dedicado a las personas que quieren disfrutar de cada minuto de su tiempo libre, a aquellos que deseen explorar cada rincón del mundo, a los viajeros que quieren vivir fiestas y tradiciones de otras culturas o de casa, no nos gusta ponernos límites. Si te ves identificado en alguna de estas descripciones, creo que puedes ser uno de los fieles oyentes del programa.

A Tira milles hablamos de lugares de verdad que parecen de mentira, espacio donde Sergio Parra escritor y divulgador científico, nos sorprende todos los sábados. También los sábados, en la segunda hora, Marina Mendaño, nos habla de apps, con ella descubrimos cómo obtener información para viajar más documentados. Olga Fernández, nos lleva los domingos de visita a un museo de España y Manel Colmenero de Ocio Vital, nos ayuda a estar al día sobre el enoturismo y enología, a menudo descubrimos con él pequeñas bodegas que aman la tierra, jóvenes que compran viñedos centenarios y Denominaciones de Origen que se sitúan en el ámbito internacional. Además, en Tira milles te tenemos al corriente de las novedades en cuanto a propuestas turísticas y culturales, visitamos, países, regiones o ciudades y te lo contamos.

Nuestro horario es, sábado de 10.00 a 12.00 horas y domingo de 10.00 a 11.00, también nos puedes encontrar en las redes.

4-ACT PATRONAT DE TURISME DE LLEIDA

TITULAR

Les comarques lleidetanes, presenten els resultats de l'estiu

ENTRADETA

El Pirineu ha fregat el 100% d'ocupació i els càmpings han fet un agost excepcional.

TEXT

Si ets viatger, si et mous pel món motivat per la cultura, la música, l'esport o per qualsevol altra raó, si sospites que pots ser un foodie, si saps del cert que ets un apassionat de l'enologia o si vols estar al dia pel que fa a la literatura, ens hem de trobar. T'ho posem molt fàcil. Tots els caps de setmana fem tres hores de ràdio pensades per aquells que els agrada passar-ho bé en el seu temps d'oci, on? A Cope Catalunya i Andorra. Tira milles, és un programa dirigit i presentat per Carme Ayala, un temps de ràdio dedicat a les persones que volen gaudir de cada minut del seu temps d'oci, a aquells que volen descobrir cada racó del món, als viatgers que volen viure festes i tradicions d'altres cultures o de casa nostra, no ens agrada posar-nos límits. Si et veus identificat en alguna d'aquestes descripcions, crec que pots ser un dels fidels oients del programa.

A Tira milles parlem de llocs de veritat que semblen de mentida, espai on en Sergio Parra escriptor i divulgador científic, ens sorprèn tots els dissabtes, també els dissabtes, a la segona hora, Marina Mendaño, ens parla d'apps, amb ella descobrim com obtenir informació per viatjar més documentats. Olga Fernández ens porta de visita a un museu d'Espanya els diumenges i Manel Colmenero d'Ocio Vital, ens ajuda a estar al dia sobre l'enoturisme i enologia, sovint descobrim amb ell petits cellers que estimen la terra, joves que compren vinyes centenàries i Denominacions d'Origen que se situen en l'àmbit internacional. A més, a Tira milles et tenim al corrent de les novetats pel que fa a propostes turístiques i culturals, visitem, països, regions o ciutats i t'ho expliquem.

El nostre horari és, dissabte de 10.00 a 12.00 hores i diumenge de 10.00 a 11.00, també ens pot trobar en les xarxes.