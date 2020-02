Atout France, presenta Mediatour 2020 a Barcelona

Tots els anys Atout France, l'ens encarregat de la promoció turística de France, organitza Mediatour, una presentació on la premsa pot accedir a ciutats, regions, mitjans de transport i altres recursos turístics, que volen mostrar les seves novetats o posar en valor el territori.

França és la primera destinació turística mundial amb 90 milions de visitants internacionals durant l'any 2018, aquesta posició en el rànquing de països més visitats no és nova, fa vint-i-set anys que l'ocupa.

En el Mediatour de 2020, vam trobar 20 participants que ens han posat al dia sobre què passa en el país veí respecte al turisme. Hem fet una tria de dues ciutats i un departament.

Rennes, és la capital de la regió de Bretanya, la ciutat està situada al nord-oest del país, en l'Arc Atlàntic, a 50 km del Canal de la Manxa i a uns 80 de l'Oceà Atlàntic.

Per descobrir els orígens de Rennes ens hem de remuntar entre el primer i el segon segle abans de Crist. A l'edat mitjana van arribar els pobles bretons i la consolidació del ducat de Bretanya davant el poder Carolingi i dels reis de França. La ciutat es confirma com una de les poblacions més importants de la regió fronterera del ducat.

Un cop passada la II Guerra Mundial, Rennes augmenta la seva població i es desenvolupa el sector industrial, del que s'ha de ressaltar la fàbrica de Citroën, també Rennes, es consolida com un important centre educatiu, gràcies a les seves universitats. Avui, també s'ha de ressaltar la seva activitat en la innovació digital i tecnològica.

I de Rennes passem a Bordeus, ciutat portuària del sud-oest de França i capital de la regió Nova Aquitània. Bordeus és la sisena ciutat més important de França. Travessa la ciutat el riu Garona, i el seu port, pot rebre grans vaixells. El conjunt urbà Port de la Lluna va ser declarat per la Unesco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat, es va crear en l'època de la il·lustració, a part del seu atractiu, també s'ha de reconèixer el paper històric que ha tingut com a intercanvi de valors culturals.

A Bordeus s'ha de visitar la catedral de Sant Andreu, el principal edifici religiós de la ciutat, La basílica de Sant Michel, la de Sant Server i el Gran Teatre, considerat com un dels més importants de França, entre molts d'altres atractius... No podem deixar de banda el museu del vi, va ser inaugurat fa quatre anys i s'ha convertit en un dels atractius de la ciutat, un fet que no ens ha d'estranyar, doncs els vins de Bordeus, a més, de tenir una gran qualitat han estat estretament lligats a l'història de la ciutat.

La tercera proposta recollida a Mediatour és Vauclose-Provence. Els límits de Vaucluse estan definits per la vall del Roine a l'oest, que sense cap dubte, contribueix amb les seves aigües a la fertilitat dels camps i de les vinyes, el nord del departament 4 pobles anomenats com l'enclavament del Papa. Als límits orientals trobem els Alps i el Ventoux, al sud, el Luberon.

El Luberon és terra de castells, pobles situats entre les muntanyes i paisatges escarpats. En el cor de La Provence, el Luberon, ofereix llocs històrics i culturals i pobles típics com Gordes, Ménerbes o Loumarín, terres de vins i d'espígol, visitar els camps d'espígol, és una de les preferències dels visitants que arriben a aquesta zona.

En una visita al Vauclose haurem de fer parada a Avignon, on podrem fer una visita al Palau dels Papes, descobrir palauets com el Carré du Palais, fer clàsses de cuina a la Maison de la Tour, menjar en el mercat, visitar el musical pont d'Avignon i si calculem bé el temps de la nostra visita, assistir al festival de teatre de la ciutat, creat al 1947.

Hi ha moltes més activitats a fer en aquest gran departament, com la ruta per l'arquitectura de la pedra seca, o un itinerari per la vida romana. Descobrir alguns dels productes típics de la zona com les cireres, la trufa negre o el meló de Cavaillon