La violencia contra los taxistas enciende las alarmas en Barcelona

La reciente agresión a Ali, un taxista de Barcelona, ha vuelto a encender todas las alarmas dentro del colectivo de los taxistas de la ciudad Condal. Este suceso se saldó con una muñeca rota y una operación de urgencia para Ali, quien denunció en un vídeo la agresión sufrida. Y no es solo su caso. Los sindicatos se quejan de que no es la primera vez que pasa, aduciendo que en la ciudad hay barrios más conlfictivos que otros dónde, a día de hoy, trabajar no es seguro.

Otro taxista, Jose Carvallo, asegura que, tras la pandémia, la violencia ha aumentado en muchos barrios que antes ya eran conflictivos y ahora son peligrosos para trabajar. También añade que tanto él como muchos de sus compañeros agradecerian una rápida atención de los cuerpos de seguridad, ya que hay veces, confirma Jose, que llegan hasta treinta minutos tarde, cuando el agresor ya ha huido.

Ante esto, y desde el año 2003, los taxis llevan un mecanismo que les conecta al 112 con solo pulsar un botón del vehículo. A parte de ser la única medida de seguridad de la que disponen, no acaba de funcionar del todo bien. Emilio, uno de los perjudicados, explica que en más de un 80% de los taxis, el dispositivo no funciona. Por ello, desde el sindicato de taxistas de Barcelona se piden más y mejores medidas de seguridad, que puedan garantizar que loz taxistas trabajer sin la incertidumbre de un ataque inminente.

Alan, taxista en Barcelona, menciona que la mejora más importante que deberían aplicar son cámaras de seguridad, tanto dentro como fuera de los coches, para que así los agresores se lo pensaran dos veces antes de atacar a los taxistas. También lamenta que los dispositivos del 112 esten en desuso, porque bien utilizados, con tiempos de respuesta mejores, serían de gran utilidad. Otra de las medidas reclamadas es la de poner mamparas de serie en los taxis. Ahora, los vehículos llevan una separación añadida, que no viene de fábrica, por lo que no es tan segura. Un refuerzo adaptado que ya viniera en todos los taxis permitiría una mejor seguridad dentro del vehículo.

Ante todo esto, el sindicato de taxistas de Barcelona ya ha denunciado la situación a las autoridades, y tiene previsto reunirse con los Mossos d'Esquadra para buscar soluciones.