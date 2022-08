La UGT celebra que Díaz apueste por un aumento del salario mínimo ligado al incremento de la inflación

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha agradecido “profundamente” las declaraciones de este jueves de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, donde ha apostado por un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) ligado al incremento de la inflación. En una atención a los medios, Álvarez ha calificado de “positiva” la reflexión de Díaz, y ha lamentado que la ciudadanía “tenga que vivir peor” porque los salarios no suben con los precios. En la misma línea, el líder del sindicato advertido a la CEOE y a Fomento del Trabajo de un año de “grandes movilizaciones” si no se sientan a negociar un convenio laboral colectivo. “Los sindicatos no permitiremos que los salarios suban un 3% cuando la inflación está en un 10%”, ha sentenciado Álvarez.



Por otro lado, el secretario general de la UGT ha recordado en el gobierno español “la obligación que tiene de sentar a negociar un acuerdo” con los funcionarios del Estado. Álvarez ha pedido un convenio “que posibilite que los funcionarios públicos no paguen la situación de crisis”, y ha tildado de “rídiculo” el aumento de salarios que se hizo a principios de año.



En esta línea, ha afirmado que por la UGT la previsión de un aumento del SMI de 148€ se queda “corta”, y ha afirmado que la previsión con la que tendría que trabajar el gobierno es “una combinación” entre los estudios de los expertos e inflación.