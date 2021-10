Los Mossos, indignados porque la CUP presidirá la comisión que revisará el modelo policial

Albert Palacio, portavoz del sindicato de los Mossos d'Esquadra, USPAC, califica la decisión de poner a la CUP a presidir esta comisión como otra paradoja más del gobierno de la Generalitat, en lo que es una medida que, según cuenta, ya no le sorprende. Como apunta el portavoz, cabe recordar que la CUP es un grupo parlamentario autoproclamado anti policia y anti orden público. Esto, junto a que ya se trató el modelo de orden público en el Parlament en 2013, hacen que esta nueva decisión sea "el mundo al revés" y no se acabe de entender del todo, como cataloga Albert Palacio.

En consecuencia, la USPAC convocará una manifestación el dia 23 de octubre para quejarse sobre la no seguridad pública de este giobierno de la Generalitat, según explica Albert Palacio. Si más no, queremos sacarles los colores. Ya que es una manifestación abierta a la gente, queremos que vean que no solo la policia, sino que también la sociedad cree que no hay seguridad en Cataluña.

La diputada de la CUP-NCG Dolors Sabater presidirá la comisión de estudio sobre el modelo policial en el Parlament. Con la idea de poner este estudio en marcha lo antes posible, el grupo parlamentario tiene como objetivo estructurar un mecanismo de control público e independiente de los cuerpos policiales.