La Síndica de Barcelona alerta de "desequilibrios" en la oferta educativa de la ciudad

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha alertado este lunes que la planificación de la oferta educativa de la ciudad "todavía presenta desequilibrios según zonas de escolarización", a pesar de que la oferta de plazas de la ciudad en su global es siempre suficiente.



Vilà ha explicado que la Sindicatura ha llevado un análisis en colaboración con el Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) del funcionamiento del proceso de escolarización en la capital catalana.



En los últimos cinco años la Sindicatura ha tramitado 99 quejas relacionadas con la asignación y el proceso de escolarización en P3 y en el primer curso de la ESO de hasta un total de 450 niños y adolescentes, ya que algunas quejas engloban situaciones que afectan a más de un menor.



En relación a P3, en el análisis ha detectado que 13 de las 29 zonas de escolarización de la ciudad no tienen suficientes plazas para cubrir el 100% de la demanda potencial de la zona, y en algunas áreas el déficit llega a superar las 130 plazas, lo que equivale a más de cinco grupos-clase. "Hay determinadas zonas donde la oferta de plazas no es suficiente ni para cubrir tres cuartas partes de la población que reside", ha añadido.

Sobre las plazas para primero curso de la ESO, se han detectado 12 zonas de escolarización con tasas de cobertura por debajo del 100% y déficits de entre 18 y 129 plazas, así como tres zonas donde la oferta no es suficiente para cubrir ni tres cuartas partes de la población.



Por ello, han concluido que la oferta de plazas, tanto en P3 como en primero de la ESO es suficiente para dar respuesta a la demanda potencial de la ciudad, aunque en algunas zonas hay un déficit de plazas que puede superar hasta el 40%.



En relación al coste educativo, Vilà ha señalado que el coste medio de la escuela pública es de 281 euros anuales para P3 y de 443 euros anuales para primero de la ESO, a lo que se deben sumar las aportaciones en la AMPA y otros gastos como colonias y extraescolares. En este sentido, ha afirmado que la escolarización no es gratuita para la mayoría de familias, ya que hay una serie de costes asociados a la misma que puede diferir en cantidades de hasta 1.000 euros anuales, lo que limita el derecho efectivo de las familias a acceder a una educación gratuita.

Además, ha alertado de que hay familias que no conocen el proceso de asignación de plazas, y ha dicho que en el caso de las plazas de alumnado con necesidades especiales este proceso se percibe como "menos transparente y más arbitrario" por parte de las familias.