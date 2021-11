"Sentimos mucha frustración porqué los parques no son seguros para nuestra hija"

Noemí Font es la madre de Emma Joana, una chica de 6 años que sufre una malformación en su columna vertebral. Esto le impide hacer vida normal, y le afecta, por ejemplo, a la hora de jugar en un parque como los otros niños hacen. Por eso, Noemí hace tiempo que ha iniciado una cruzada para lograr que el Ayuntamiento adapte los parques para niños con movilidad reducida. "Nos sentimos frustrados. Mi hija solo está afectada a nivel motriz, por lo tanto sigue teniendo ganas de jugar. Nosotros la ayudamos a subir a todos los sitios, pero no es seguro para ella y a nosotros cada vez nos cuesta más" admite.

El Ayuntamiento de Barcelona, en un principio, no entendía sus peticiones. La mayoría de parques que existían sí que estaban adaptados, pero no eran inclusivos para todos los niños. "Ellos desconocían la realidad de niños como nuestra hija" apunta Noemí. A partir de su petición de reformar los parques, asistió a reuniones y consiguió que uno de los parques que estaba cerca de su casa fuera adaptado para su caso en concreto. "Hay niños y niñas que no pueden andar. Aunque a nosotros nos hayan ayudado, aún quedan pasos que dar para que todos los niños puedan jugar sin problemas en los parques".

Con todo, sólo 26 de los 73 nuevos parques que se han construido en los últimos meses son adaptados. "Estamos en el año 2021 y en Barcelona, capital de Catalunya, no tenemos parques inclusivos. No me imagino cómo será en otros sitios con menos recursos" declara Noemí.

Esta falta de adaptación se ve reflejada en centros educativos, algunos con instalaciones ya deterioradas que ofrecen pocas opciones para niños con movilidad reducida. Además, en 2017 se aprobo un decreto de escuela inclusiva, que aún a día de hoy no se ha aprobado. Sin mejoras como estas, queda mucho camino por recorrer para que los niños y las niñas con movilidad reducida puedan vivir su vida con la máxima normalidad posible.