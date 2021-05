Residentes catalanes se oponen al sistema de adjudicación de plazas en el MIR

La vocalía de residentes de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) ha manifestado su oposición al sistema de adjudicación de plazas para la convocatoria MIR 2020-2021, que el Gobierno central ha modificado ante la pandemia.



En el nuevo sistema, la elección de plazas no se lleva a cabo en tiempo real ni de forma presencial, no permite cambiar de preferencias según las elecciones de alumnos con mejor nota, y obliga a escoger todos los destinos posibles con anterioridad. Todo ello hace que muchos aspirantes escojan y obtengan residencias que realmente no desean y limita sus opciones, lo que llevará a multitud de renuncias cuando los estudiantes obtengan plazas "muy alejadas de sus perspectivas y posibilidades personales", según Camfic.

Además, ha alertado Camfic, este modelo basado en la elección múltiple de forma telemática y diferida, y "sin posibilidad de tener en cuenta las plazas que se hayan solicitado en menor número", perjudicará especialmente a los que quieran escoger Cataluña. Esto sucedería porque la constitución de las Unidades Docentes en muchos casos incluye en Cataluña a varios centros hospitalarios y numerosos centros de atención primaria, "más que la media en el resto del Estado", lo que abre la puerta a más selecciones y renuncias.



Por otra parte, Camfic asegura que el tiempo entre la adjudicación y la toma de posesión de la plaza --de 2 semanas, a causa de la pandemia-- es "excesivamente corto", lo que tampoco ayudará a rebajar el previsible número de renuncias que supondrá el nuevo sistema. "Además, esta planificación dificultará la incorporación de nuestros nuevos compañeros a las unidades docentes, ya afectadas por los numerosos cambios y replanificaciones que ha supuesto la pandemia por la Covid-19", ha añadido la Camfic.