Puigdemont pide a la Eurocámara no presentar alegaciones al TUE sobre su inmunidad

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido este jueves al Parlamento Europeo no presentar alegaciones a la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) de paralizar temporalmente la suspensión de su inmunidad europarlamentaria y la de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

En rueda de prensa desde el Parlamento Europeo, junto a Comín y Ponsatí, ha destacado la relevancia de esta decisión porque, pese a que reconoce que es temporal, considera que no tiene precedentes y el tribunal reconoce sus argumentos como razonables: "Es un escalón cualitativamente muy importante".

En una declaración que Puigdemont ha leído en inglés, Ponsatí en catalán y Comín en castellano, han defendido que la decisión del TUE les devuelve sus derechos, y que "no lesiona ningún derecho del Parlamento, sino que protegiendo los derechos políticos de tres de sus miembros el Parlamento sale reforzado".

Han destacado especialmente que, según ellos, el tribunal no haya rechazado de entrada que sufren persecución política, sino que haya aceptado que este argumento de la defensa "parece razonable y digno de ser tenido en consideración".

Pese a que admiten que han recuperado la inmunidad solo de manera temporal y que habrá que ver cuál es la resolución final, Puigdemont ha recalcado que es una decisión relevante que "afecta al fondo del debate sobre el suplicatorio que es importante que el Parlamento conozca, no es una decisión que afecte a una cuestión técnica, es una cuestión de fondo".

"Es evidente que hoy estamos un poco más cerca del final con argumentos razonables que nos dan la razón", ha reivindicado, aunque ha concretado que no dan por descontado que ganarán la resolución final del litigio.

Sin embargo, ha enfatizado que de lo que pueden estar seguros es de que la justicia europea no estará influenciada por la política, a diferencia de lo que cree que ocurre en España: "Siempre damos por descontados que podemos confiar en la justicia europea pero que puede fallar en nuestra contra. Pero sabemos que su decisión no va a estar marcada por su interferencia política. No va a vulnerar nuestros derechos ni nuestro derecho a defendernos en igualdad de condiciones que los demás".

ESPAÑA "INCUMPLE LAS NORMAS"

Puigdemont ha afirmado que con esta decisión ahora tienen inmunidad en toda la UE excepto en España, algo que ve una anomalía que cree que las instituciones europeas deben atender: "El poder judicial español es un problema que Europa ya no puede ignorar".

Así, ha reclamado a la UE que se encargue de que España cumpla las decisiones judiciales europeas y que Europa no se vea influenciada por la doctrina del Tribunal Supremo: "Deben ser las instituciones europeas que exijan a uno de sus socios que de forma acreditada incumple las normas. Por eso decimos que es un asunto europeo".