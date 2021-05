El PDeCAT tacha de "triste y lamentable" el espectáculo de Junts y ERC

El portavoz de PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, considera que a falta de acuerdo entre Esquerra y Junts para formar gobierno está resultando un "espectáculo" que tacha de "triste y lamentable" y cree que la posibilidad de repetir elecciones en Cataluña "está muy cerca".



Además, Bel ha afirmado ver "con cierta perplejidad" lo que está ocurriendo en Cataluña, esa falta de acuerdo en plena pandemia entre los dos socios del Govern, pese a que el anterior presidente de la Generalitat, Quim Torra, declaró agotado el proyecto hace 14 meses. "El espectáculo es triste y lamentable", ha resumido.



Ahora bien, viendo los discursos de los portavoces de Junts y de ERC, que en su opinión parecen más orientados a una campaña electoral que a constituir un nuevo Govern, ahora da credibilidad a la posibilidad de repetir los comicios, lo que antes le parecía "una barbaridad inverosímil".



"Si uno analiza la situación, no encuentra ningún motivo ni incentivo por los cuales Junts o ERC acaben provocando una repetición de elecciones --ha explicado--. No obstante, vista la experiencia de estos años, viendo cómo actúa Junts y la poca habilidad de ERC, es verdad que la posibilidad de una repetición de las elecciones hoy está muy cerca".



En su opinión, repetir las elecciones "es la peor de las soluciones" porque el mapa no iba a cambiar mucho. Además, cree que los partidos catalanes deben hacer autocrítica porque en sus elecciones la participación fue del 50% y, en cambio, en las autonómicas de Madrid ha sido del 75%, ambos procesos celebrados en pandemia.