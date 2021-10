El motivo principal de los sintecho para trasladarse a Barcelona es buscar trabajo, según Arrels

El 49% de las personas que duermen al raso en Barcelona y que no han vivido siempre en la ciudad -tres de cada cuatro-, llegaron con el objetivo de buscar un trabajo, según la encuesta realizada por la Fundación Arrels a 367 personas sin techo en la capital catalana a finales de noviembre del 2020.

El director de Arrels, Ferran Busquets, ha afirmado que esta cifra desmonta prejuicios y que no comparten que se hable del efecto llamada de la ciudad por sus servicios sociales: "Las grandes ciudades son grandes ciudades porque la gente viene a buscar una mejor calidad de vida". De hecho, también han aparecido como motivos de estas personas paratrasladarse a Barcelona tener una mejor calidad de vida (25%) o reencontrarse con familiares (18%). De las personas encuestadas, el 26% ha dicho que ya vivía en la calle antes de llegar a la ciudad, mientras que un 61% empezó a dormir al raso cuando ya vivía en Barcelona.

Busquets ha detallado que estas cifras demuestran que la gente llega a la ciudad por otros motivos, no lo consiguen y acaban más rápido en la calle por falta de red de contactos en la ciudad. Sobre el origen de las personas que duermen al raso y no han vivido siempre en Barcelona, un 34% viene de fuera del Estado, el 22% lo hace desde algún tipo de municipio español, un 20% desde algún municipio catalán y el 11% no contesta. Ha señalado que la movilidad es por el factor "gran ciudad" básicamente, y que, "como esta tiene problemas de alquileres y vivienda, la situación es mucho más complicada para las personas".

Arrels ha considerado que estar empadronado es "imprescindible" para acceder al sistema de protección social como la tarjeta sanitaria o un alojamiento y ha informado que el 31% de los encuestados no lo está por falta de documentación previa en un 45% de los casos, por falta de información (15%) o porque la solicitud ha sido denegada (3%), mientras que un 8% no lo encuentra necesario.