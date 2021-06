Moreno también pedirá una mesa bilateral del Gobierno con Andalucía si Sánchez "cede"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado este martes que en el caso de que el Gobierno central tuviera una mesa bilateral con Cataluña, también la solicitará para Andalucía, la comunidad más poblada de España, para abordar asuntos de interés general y "no asuntos de deslealtad con el marco constitucional" como en el caso de la primera.

Durante su intervención en Sevilla en el Foro Económico Español 'La Andalucía pos-Covid', que organiza el diario El Español, Moreno ha indicado que si hay una mesa bilateral con Cataluña, Andalucía también va a pedir una, aunque no para tratar asuntos de "deslealtad a nuestro marco constitucional", sino temas de interés general.

Moreno ha manifestado que uno de los temas que abordará este jueves en la reunión que mantendrá en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el reparto de los fondos, ya que ha señalado que todavía no se conoce la letra pequeña de estos por lo que ha incidido que es importante conocer cuál va a ser la proporción del reparto, el tipo de proyectos, los mecanismos y, en definitiva, qué gobernanza va a haber en el ámbito autonómico, estatal y con los ayuntamientos .

En este sentido, ha manifestado que es una realidad el que si Andalucía no sale bien de esta crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de la Covid-19, España tampoco lo hará porque la comunidad andaluza es una parte esencial del país. "El Gobierno de la Nación debe pensar necesariamente en Andalucía para salir de esta crisis porque todo lo que sea orillar a Andalucía, no pensar en ella y no tener en cuenta sus intereses será llevar al país a un crecimiento más lento y más lastrado".

De esta forma, ha pedido al Gobierno central que tenga en cuenta para este reparto los criterios que la Comisión Europea ha trasladado a los países miembros, a la vez que ha reiterado que éste debe comprender que es esencial tener en cuenta a Andalucía para que España avance porque, "caminando juntos, avanzaremos más".

El presidente andaluz ha asegurado que su Gobierno ha trazado una hoja de ruta ambiciosa para conseguir la recuperación económica y social de Andalucía tras la pandemia y para generar el progreso, la riqueza y empleo que esta comunidad merece, a la vez que ha indicado que en este momento es más necesario que nunca el talento, la audacia y el arrojo de todos para aprovechar la oportunidad histórica de poder transformar esta tierra.

Durante su intervención, ha afirmado que la convergencia con España y Europa tiene que ser posible y se ha mostrado convencido de que la potente ayuda europea es la mejor oportunidad que tendremos para dar ese salto cualitativo y cuantitativo que Andalucía lleva años reclamando. Así, ha reiterado que lo más importante ahora es doblegar al virus e inyectar el mayor dinamismo posible a nuestra economía para propiciar una recuperación lo más rápida posible que abarque al plano social y también a las familias.

Moreno ha dicho que el Gobierno andaluz no ha perdido el tiempo en este tiempo de recesión y letargo de todo el mundo, ya que la agenda reformista que comenzó en 2019 ha permitido llegar a esta situación mejor pertrechados porque ya se había iniciado el camino para dinamizar nuestra economía sobre otras fórmulas con una Bajada Masiva de Impuestos, con una reducción de trabas administrativas y generando confianza y estabilidad al cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. De este modo, ha recordado que hace unos días el Banco de España certificó que Andalucía ha reducido la deuda pública en cuatro décimas en el primer trimestre de 2021, una de las cuatro comunidades donde no se elevó aun estando en plena pandemia. "Siendo atractivos para la inversión tanto nacional como extranjera, hemos declarado de interés estratégico siete grandes proyectos industriales y energéticos con una inversión global de más de 2.600 millones de euros y con una generación de 7.057 empleos", ha apuntado.

También se ha referido a la salud y a la importante apuesta que el Ejecutivo andaluz ha realizado logrando destinar el 7% del PIB e invirtiendo en estos dos últimos años más que lo que suele invertirse en una Legislatura completa. Además, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará la Oferta de Empleo Público del SAS con 4.013 plazas entre las de acceso libre y de promoción interna, lo que supone una apuesta clara por la estabilización de los puestos de trabajo de los profesionales sanitarios.

El presidente de la Junta ha señalado que Andalucía está preparada para desempeñar un papel protagonista en este nuevo tiempo lo que queda demostrado con iniciativas como la Estrategia Aeroespacial que sirve para afianzar nuestro ecosistema puntero y velar por todas y cada una de las empresas del sector, que son indispensables y muy valiosas.

Además, ha hecho alusión al Plan General de Emprendimiento, incidiendo en que la comunidad andaluza es por primera vez en su historia la que más autónomos tiene, a los que ha definido como el primer núcleo esencial del emprendimiento. Respecto a esto, ha subrayado que nos encontramos ante una realidad en la que muchos de los nuevos autónomos son mujeres de municipios de menos de cinco mil habitantes, lo que supone una apuesta por un cambio cultural y pone en valor el talento que existe para generar su propio empleo y también el generárselo a los demás.