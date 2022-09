Mas apuesta porque Junts exija al Govern pero sin romperlo

El expresidente de la Generalitat Artur Mas apuesta para que Juntos continúe en el Gobierno. "Tiene que collar y exigir, pero sin romperlo", ha afirmado en una entrevista de este viernes en 'El País'. Mas, que no es militante de Juntos, también se pregunta: "Si no somos capaces de hacer o mantener un gobierno independentista, como convenceremos alguien que haremos la independencia?". El exjefe del Gobierno considera, sobre la DUI y la propuesta de la ANC, que el que es "importante" no es proclamarla o verbalizarla, sino saber "qué quiere decir y qué consecuencias tiene". En este sentido, Mas constata que este debate no está ahora mismo en Cataluña, y recuerda que ya hubo una DUI el 2017: "Y seguimos siendo una comunidad autónoma del Estado".

A la entrevista, Mas también apunta que los comunes ya pactaron los últimos presupuestos del Gobierno, y añade que no ve por qué el PSC no puede estar ahora en este posible pacto para las cuentas del 2023 -tal como defiende el consejero de Economía, Jaume Giró.

En cuanto a la tabla de diálogo, Mas declara que no tiene "ningún sentido" que Juntos no esté. El expresidente considera que el independentismo tiene que mostrar "bastante" en el espacio de negociación con el Estado, y que esto pasa por la "cohesión". Si solo hay un partido, el gobierno español "ya tiene el trabajo hecho", ha opinado.

En esta línea, Mas añade a 'El País' que Juntos tiene que estar representado a la mesa, y por aquellos representantes que el partido decida. Además, también defiende que hay que fijar una "estrategia común de presión e influencia" a las Cortes españolas, tal como reclama Juntos a ERC. "El movimiento soberanista catalán necesita una estrategia estratégica. La necesita como el pan que come, y no tiene. No es imposible de conseguir. La tuvimos", recuerda Mas.