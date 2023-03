La lucha de la supervivencia en los supermercados, donde el precio importa y mucho

Carme, sale del supermercado con una compra diferente a la que había previsto, quería pescado para comer y su precio le ha obligado a cambiar de menú, "lo compró a 8 euros, pero hoy estaba a 18, no puedo y he tenido que dejarlo. Comeré otra cosa más asequible".

Carme es pensionista y reconoce que "le tienen que ayudar sus hijos, porque todo es muy caro, y no llego"; ella, como miles de compradores cada día, tiene que mirar los precios, la ofertas del día, comparar supermercados, y comprar lo esencial. Es una batalla diaria, sube el pescado, pues no se come, y se cambia de producto. La lucha de la supervivencia en los supermercados, contra la maldita inflación. Una subida media en este último año del 16%, lastra muchas economías domésticas.

Las medidas de rebaja del IVA en algunos productos esenciales atenúa la factura final, en un precio desbocado, por el incremento de la materias primas y la guerra de Ucrania. Los expertos apuntan que los precios en la cadena alimentaria oscilan en un periodo de 6 a 9 meses, "la carne que compramos hoy, no es de ayer. Se ha alimentado con pienso de hace meses, ha tenido su proceso de engorde, de desplazamiento, luego el despiece. Los expertos hablan de 9 meses en el impacto del precio final para el consumidor" ha explicado enHerrera en Cope, Robert Gaspa, presidente de Foment Comerç, quien calcula que las medidas de rebaja de IVA, han impactado favorablemente, "entre 60 a 80 euros al mes", pero reconoce que las expectativas eran tan altas, que muchos consumidores se pueden sentir decepcionados.

Es el caso de Ingrid, quien en la salida del supermercado señalaba "han bajado el IVA, pero no hay compensación, todo continúa muy caro, y miro los precios para comprar".