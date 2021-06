El bailarín Juan Carlos Lérida acometerá el próximo 6 de junio'La liturgia de las horas' en los alrededores del Mercat de les Flors de Barcelona, un espectáculo itinerante de 12 horas, concebido en seis cuadros distintos que reflexionan sobre la simbología del número 12 y las últimas horas de Jesucristo.



En una rueda de prensa este jueves, el artista ha explicado que busca "acercarse a lo cotidiano", por lo que algunos de los cuadros versarán sobre oficios como la cocina, los mecánicos de coches, los actores de teatro o las profesiones de sacrificio del cuerpo, como los bailarines o los deportistas.



En ellos, Lérida actuará acompañado de artistas invitados, como Marina Montsonís, especializada en artes culinarias, el director Xavier Albertí, o su 'troupe' habitual formada por músicos, cantaores, bailarines, 'videomakers' y técnicos.



El primer cuadro, titulado 'La hora del ritual', se hará en la plaza Margarita Xirgu y dialoga con el acto de cocinar, en una referencia a la Santa Cena; el segundo, 'El monte de los olivos' --lugar al que Jesús se retiró a reflexionar y rezar--, es una "conversación bailada" entre Lérida y Albertí y tendrá lugar en una sala del Mercat de les Flors.



El tercer episodio, en los muelles de carga del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), se llama 'Máquinas sagradas' y en él Lérida investiga el encuentro con los gremios del trabajo manual; en el cuarto, 'Las horas del sacrificio', en el TeatreGrec, el coreógrafo repetirá durante dos horas una coreografía de 12 minutos para que el público sea "cómplice y testigo del sacrificio de otra persona".



La quinta parte del espectáculo, 'Doce', en el Mercat de les Flors, se centra en un encuentro con los oficios del arte; y la última, cuando ya sean las diez de la noche, será un evento en directo retransmitido online, en una reflexión sobre la resurrección y las redes sociales.



"El cuerpo desaparece pero no la esencia. Las redes sociales y lo online nos permiten seguir con las personas aunque no tengamos su carne al lado, es una resurrección que lo online puede aportar", ha explicado Lérida.



El bailarín ha explicado que ha requerido "un año de preparación física intensa y continuada", además de un trabajo de producción suficiente para poder organizar la logística del espectáculo, si bien ha lamentado que la incidencia de la pandemia de Covid-19 ha limitado hasta cierto punto el recorrido que quería hacer por el barrio del PobleSec.



"Siempre pensé este proyecto como el resultado de estar 12 horas conviviendo con el público y con el barrio. No habla simplemente de mi esfuerzo, sino de cómo el público vive esas 12 horas y cómo descubre lugares y aspectos nuevos en el barrio que quizás hasta ahora no los ha descubierto", ha asegurado.



Las entradas están agotadas para el recorrido entero, pero quedan para poder asistir a la segunda mitad del espectáculo, que contiene los últimos tres cuadros que durarán seis horas.