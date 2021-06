Gonzàlez-Cambray niega que Cataluña tenga "un problema de inmersión lingüística" en la escuela

El conseller de Educación de la Generalitat, JosepGonzàlez-Cambray, ha negado que Cataluña tenga "un problema de inmersión lingüística", al ser preguntado por la diputada del PP Lorena Roldán sobre el modelo lingüístico en las escuelas, a quien ha replicado que por mucho que repita una mentira no será verdad.



Lo ha dicho este miércoles en la primera sesión de control al Govern, donde ha insistido en que Roldán parte de una premisa falsa, y en otra pregunta del diputado de Cs Nacho Martín Blanco ha asegurado que en Cataluña no se hace ningún tipo de discriminación: "Querrían que la hiciésemos, pero no la haremos".



El conseller ha sostenido que en este curso marcado por la pandemia el sistema educativo catalán "ha estado a la altura", tras lo que ha agradecido la labor de la Conselleria de Salud y la de los profesionales de educación, las familias, el alumnado y los ayuntamientos.



Martín Blanco también le ha acusado de tener una, a lo que Gonzàlez-Cambray ha respondido que las escuelas concertadas forman parte del sistema educativo, pero que el Govern no permitirá ningún tipo de discriminación por cualquier motivo.



"No permitiremos que haya escuelas que segreguen con dinero público. Defenderemos que todas las escuelas financiadas con fondos públicos tengan la misma función social", ha subrayado el conseller, que ha defendido una transformación de la educación para que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades.