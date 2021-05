Fecalon urge al Gobierno a reabrir el ocio nocturno para controlar los botellones

La Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) ha urgido al Ministerio de Sanidad que todas las comunidades autónomas puedan reabrir "inmediatamente" las actividades de ocio nocturno con el objetivo de controlar los botellones.



Fecalon ha argumentado este lunes que el final del estado de alarma y la caída del toque de queda han hecho proliferar los encuentros de jóvenes en la vía pública, ya que no tienen "lugar alguno al que acudir".

Además, ha defendido que las actividades recreativas y de ocio nocturno son las que pueden recoger a gran parte de esta población, "disminuyendo la presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se han visto obligadas a actuar para disolver grandes concentraciones" en la vía pública.



La Federación ha augurado que, si no se retoman estas actividades, en las próximas semanas "se repetirán lamentables escenas de botellones con un efecto cada vez mayor" y, para contenerlos, las comunidades autónomas restablecerán el toque de queda. El secretario general y abogado de Fecalon, Fernando Martínez, ha asegurado que el botellón "está prohibido" y la Fecolon ha insistido en que no quiere estigmatizar a los jóvenes y que es necesario habilitar espacios legales y seguros para que socialicen.