Un estudio asocia que tomar paracetamol durante el embarazo produce síntomas de TDAH y TEA en menores

Investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) han identificado en un estudio una relación entre los síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastornos del espectro autista (TEA) y el paracetamol que sus madres tomaron durante el embarazo.



La revista 'European Journal of Epidemiology' ha publicado el estudio en el que se han analizado a 73.881 menores de los que se disponía datos sobre la exposición prenatal y posnatal al paracetamol y de al menos un resultado sobre síntomas de TEA o TDAH, ha informado el centro impulsado por la Fundación la Caixa en un comunicado.



Los resultados revelan que los menores que habían estado expuestos al paracetamol antes de nacer mostraban una mayor probabilidad de desarrollar posteriormente síntomas de TEA y TDAH que los no expuestos --un 19% y un 21% más, respectivamente--.



Entre el 14% y el 56% de las madres de estos niños y niñas reconocieron haber tomado paracetamol mientras estaban embarazadas y se calcula que entre el 46% y el 56% de las embarazadas de países desarrollados recurre en algún momento de la gestación a este fármaco.



El estudio también ha analizado la exposición infantil posnatal al paracetamol, aunque los investigadores no han identificado una asociación entre el paracetamol tomado en la infancia y los síntomas de TEA y TDAH.