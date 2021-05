Entidades piden que la infancia "no vuelva a quedar en la cola" de las políticas sociales

La Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT) de la Taula del Tercer Sector Social, que agrupa a más de 900 entidades sociales que trabajan en este ámbito, ha reclamado este viernes al nuevo Govern que la infancia "no vuelva a quedar en la cola" de las políticas sociales.



En un comunicado, la organización ha reclamado que niños y adolescentes sean una prioridad indiscutible en esta legislatura: "Está en juego hipotecar su futuro y el de las próximas generaciones. No se pueden quedar sin expectativas de una vida mejor".



La plataforma ha propuesto diez medidas para garantizar sus derechos y oportunidades, entre las que se encuentran redoblar esfuerzos para reducir la pobreza infantil y garantizar que los menores en situación de vulnerabilidad tengan las mismas oportunidades que el resto.



"Los derechos de estos niños son vulnerados porque no disponen de las herramientas y los recursos necesarios para tener las mismas oportunidades. Esto implica un ensanchamiento de la brecha social, educativa, digital, salud, ocio, que existe", ha añadido.



La PINCAT también ha reclamado un aumento del presupuesto para la protección social a familias y niños, ya que, ha sostenido los recursos destinados hasta ahora son "claramente insuficientes", con una inversión del 0,8% del PIB, un tercio de la media europea.