CSIF denuncia que Cataluña es el único territorio del Estado que no ha vacunado al Salvamento Marítimo

El sindicato CSIF ha denunciado este viernes que Cataluña es el único territorio del Estado que no ha vacunado los profesionales de Salvamento Marítimo, y recuerda que sus profesionales son "esenciales". De ahí que el sindicato "exige" a la Generalitat que, "de acuerdo con el orden establecido por la estrategia de vacunación de la Covid-19" se proceda a vacunar a los miembros del cuerpo de Salvamento Marítimo de Cataluña "inmediatamente".



Además, han destacado que el Salvamento Marítimo de Cataluña lidera las emergencias atendidas del Estado, pero aún no se ha vacunado el personal "como ya ocurrió con la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña". Han resaltado que la tarea que desempeñan los profesionales "está sometida al riesgo de contagio" y que durante la actual situación de emergencia sanitaria, este servicio no se ha visto interrumpido. Así pues, exponen que entran en contacto directo con las personas rescatadas y no pueden garantizar las medidas de seguridad establecidas.



Por ello, explican que con las circunstancias actuales "una tripulación de un medio o personal de un centro de coordinación contagiado, o con sospechas, supone un medio o centro inoperativo, que no podrá atender las emergencias marítimas con personas en peligro".