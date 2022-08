Coldplay ofrecerá un doble concierto en Barcelona el 24 y 25 de mayo del año próximo

Coldplay actuará al Estadio Olímpico Lluís Companys el 24 y 25 de mayo del 2023 en el marco de su gira "Music of the Spheres World Tour" según ha confirmado la promotora Live Nation este lunes. Las de Barcelona y las otras nuevas fechas del "tour" se desvelaron la semana pasada con un juego de pistas incluido al videoclip "Humankind", y la misma promotora lo avanzaba viernes con un post en Instagram con un video del Estadio y una pantalla donde aparecía el nombre de la banda y de la gira, pero hasta esta mañana no se han confirmado. Esta será la primera visita del grupo de Chris Martin en Barcelona desde el 2016.

Desde que la banda comenzó la gira en Costa Rica en marzo de 2022, ha vendido más de cuatro millones de entradas para las fechas en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Las entradas para los conciertos en Barcelona se pondrán a la venta el jueves 25 de agosto a las 10 horas, con una preventa el día anterior para usuarios registrados en livenation.es.