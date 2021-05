Colau insiste en echar a la Policía Nacional del edificio de Vía Laietana

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau lo vuelve a intentar: quiere echar a la Policía Nacional del histórico edificio de Vía Laeitana. Según ha explicado el concejal de Ciutat Vella y de Memoria Democrática, Jordi Rabassa, el consistorio está trabajando en un plan de usos que contempla que el inmueble sea un “museo de la represión”. Y todo ello a pesar de la negativa del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha dejado claro que la Policía Nacional no se va a mover de allí por “motivos operativos”. Pero desde el Ayuntamiento aseguran que se ha llegado a un"principio de acuerdo" con las entidades vecinales de la zona para reconfigurar el edificio.

CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS DE POLICÍA

Los sindicatos policiales dicen que la alcaldesa de Barcelona pretende eliminar todo lo que representa al Estado, y es en este contexto que sitúan la intención de Colau de echar a la Policía del edifico de Vía Laietana. Antonio Granados, portavoz del SUP, decía a COPE que Colau “no quiere a la policía, en este caso a la Policía Nacional y mucho menos nos quieren en Cataluña. Nosotros ya estamos bregando día a día con el sector independentista, pero al parecer, la señora Colau, que no se define como tal, también les hace el juego”.

Por otro lado, desde el JUPOL piden un “compromiso por escrito” de que los agentes permanecerán en la actual Jefatura “y de que no se les va a abandonar” porque no se acaban de fiar de la palabra del Ministro del Interior, como “ya se ha demostrado en Navarra o en otras comunidades autónomas”, según decía Marcos Veiras, portavoz de este sindicato en Cataluña.

Desde la vertiente política, la concejal de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, considera que la intención de Colau es pura “demagogia” porque no hay un acuerdo con los afectados, con el Estado ni con la propia Policía, pero también lamenta “la más que ambigüedad del gobierno central” que no es claro cuando se le pregunta y “juega al sí pero no” en función de si necesita los votos de ERC, formación que también ha pedido en el Congreso que la Policía Nacional se marche del edifico de Vía Laietana. Desde el Partido Popular, el portavoz del grupo municipal en Barcelona, Óscar Ramírez, considera “absurdo” en insistir en esta reivindicación cuando el ministro ya ha dicho que no hay motivos operativos. Por este motivo cree que se trata de una “cortina de humo”. Ramírez también deja claro que no hay “ningún clamor popular o reclamación vecinal” para que se vaya la policía, y en cambio, dice, “muchos ciudadanos han ido a Vía Laietana para apoyar a la Policía Nacional”.





