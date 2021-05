Cataluña revisará el uso de mascarilla en primaria el próximo curso

La Generalitat revisará el uso de la mascarilla en la educación primaria en función de la situación de la pandemia de Covid-19 de cara al inicio del curso 2021-2022.



Así consta en el plan de actuación para el próximo curso remitido este jueves a los centros educativos, según ha informado la Conselleria de Educación en un comunicado, aclarando que el curso empezará con la misma normativa que en la actualidad, pero la decisión de modificar el uso de mascarillas se tomaría "en función de la inmunidad lograda con la vacunación, el contexto epidemiológico y la normativa vigente".



Esta medida de protección seguirá siendo obligatoria en ESO, Bachillerato, Formación Profesional y centros de formación de adultos, para el personal docente y no docente, y no será obligatoria en parvulario ni en preescolar.



El secretario general de Salud, Marc Ramentol, ha explicado este jueves al mediodía en rueda de prensa del Procicat que el protocolo del nuevo curso escolar tendrá que "estar sometido a la evolución de la pandemia" y a la estrategia de vacunación, pero ha avanzado que se flexibilizarán algunas medidas respecto a este año escolar.



El documento también prevé que no se tenga que respetar ninguna distancia mínima en el interior del grupo burbuja, si bien este miércoles el Gobierno central y las comunidades autónomas pactaron que la distancia podía rebajarse a 1,2 metros, como anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa.



El departamento ha asegurado que "en estas condiciones, desde un punto de vista de salud, tiene mucha más importancia centrar los esfuerzos organizativos en garantizar la estabilidad y la estanqueidad de este grupo, con la finalidad de preservar la capacidad de trazabilidad".



Además los diferentes grupos burbuja podrán interactuar en el patio, usando mascarilla; los alumnos podrán intercambiar material como juguetes y no será necesario tomar la temperatura al acceder al recinto educativo.



La Conselleria ha justificado que "la campaña de vacunación y la evolución de los datos epidemiológicos abren un escenario diferente" para el próximo curso, si bien se mantendrán la mayoría de medidas y la organización básica en grupos burbuja hasta que no se logre la inmunidad de grupo. Por ejemplo, se mantendrá el protocolo de ventilación, las entradas organizadas por flujos, el lavado de manos y la apuesta por la presencialidad en todas las etapas.