Cambray afirma que el Govern avanzará hacia la gratuidad y universalidad de la etapa 0-3

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha defendido que el Govern avanzará hacia la gratuidad y universalidad de la etapa educativa 0-3, como fija el acuerdo de gobierno, así como la "oferta equilibrada y territorial" de plazas, y afirma que lo harán mediante el diálogo con todos los actores, tanto de centros públicos como privados.



Lo ha dicho este jueves en el pleno del Parlament, en respuesta a una interpelación de la diputada del Grupo Mixto Eva Parera, que ha reprochado a González-Cambray que la administración pública catalana está "ahogando" a los centros de iniciativa privada, para absorberlos y convertirlos a la pública, en sus palabras.



"La falta de apoyo y de reconocimiento de la administración pública hacia las guarderías privadas es sectaria e inmoral. Se las obvia en los debates, en la toma de decisiones, incluso en las estadísticas, el diálogo es casi inexistente. Y esto seguirá pasando hasta que no dejen las ideologías a un lado", ha añadido Parera.



En su réplica, el conseller ha dicho que el Govern "no es quien excluye" --en referencia a los centros de educación segregada--, y afirma que calendarizarán, encontrarán la financiación necesaria y que definirán el mejor modelo y método para hacer llegar las subvenciones, teniendo en cuenta la oferta educativa, que incluye tanto plazas públicas como privadas.



Por último, ha asegurado que el Ejecutivo catalán defiende tanto la pública como la privada, pero no permitirá ningún tipo de discriminación o segregación en los centros educativos con fondos públicos: "Solo podemos financiar centros que hacen la misma función educativa y social".