Alud de extorsiones a los clientes de servicios sexuales online

Los Mossos d'Esquadra han alertado de un aumento significativo de las amenazas y las extorsiones a usuarios de webs relacionadas con la oferta de servicios de sexuales. En los últimos tres meses, los Mossos han recibido más de 90 denuncias de varias personas que han sufrido algún tipo de amenaza telefónica después de consultar algún anuncio incluido en estos portales. Estos anuncios se ofertan en los portales que ofrecen servicios sexuales, como páginas pornográficas, a modo de cebo para captar la atención de las víctimas potenciales.



Las víctimas, después de haber mantenido contacto telefónico con los supuestos trabajadores sexuales entre los que se encuentran tanto hombres como mujeres, empiezan a recibir una serie de llamadas y mensajes de un supuesto "proxeneta" que, con amenazas y violencia verbal, les reclama el pago de una compensación económica por haber molestado o haber hecho perder el tiempo a sus trabajadores.



En todos los hechos investigados el patrón delictivo se repite: los autores insertan anuncios falsos en las páginas web de contactos sexuales y esperan que los potenciales clientes contacten. Ante la imposibilidad de prestar el servicio, inician un acoso constante a las víctimas, con amenazas verbales de muerte y el envío de mensajes con videos e imágenes amenazantes, en los cuales normalmente se exhiben armas de fuego. Los policías han podido comprobar que estos videos e imágenes los extorsionadores los obtienenen de las redes sociales y estarían totalmente desvinculados de su capacidad delictiva.



Con estas comunicaciones los extorsionadores intentan crear un clima de intimidación a las víctimas para que las vícitmas satisfagan el pago solicitado, normalmente una cantidad económica fácilmente alcanzable en un corto plazo de tiempo y que puede variar en función de las personas.



Los Mossos recomiendan no responder ante la recepción de este tipo de llamadas o mensajes, y que no alarmarse puesto que la amenaza no se tiene que considerar real. Se recomienda bloquear el teléfono desde el cual se reciben las amenazas y dirigirse a la comisaría de Mossos más próxima, con toda la información de referencia, para interponer la correspondente denuncia.