Ada Colau tilda de "despropósito" la sentencia del Supremo que inhabilita a Torra

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado este lunes "un despropósito" la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, dictada por unanimidad por elTribunal Supremo.

"La politización de la cúpula judicial sigue alimentando conflictos. La inhabilitación del president Torra por una pancarta es un despropósito, por muchas discrepancias que tengamos", ha escrito en Twitter la líder de los comunes tras conocerse la resolución judicial.

Ada Colau ha completado su tuit con la reflexión: "Cataluña necesita una nueva etapa: elecciones, diálogo y liderato para salir de la crisis".

La politització de la cúpula judicial segueix alimentant conflictes. La inhabilitació del President Torra per una pancarta és un despropòsit, per moltes discrepàncies que tinguem.



Catalunya necessita una nova etapa: eleccions, diàleg i lideratge per sortir de la crisi.