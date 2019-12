José, el oyente que se encontró con Dios por un grave problema familiar

En una nueva edición de 'Momentos', el programa de COPE Barcelona que te escucha y te comprende, ha participado José. Un hombre que ha afirmado haber tenido una experiencia con nuestra cadena que le ha cambiado su forma de ver y afrontar la vida.

En primer lugar, José ha reconocido ser un hombre “muy de izquierdas” que nunca escuchaba COPE, pero que a raíz de 'Momentos' ha sentido un cambio en su percepción de la vida y ahora no se separa de nuestra cadena.

Además, José ha admitido haberse encontrado con Dios. Algo que según contaba es difícil de sostener teniendo en casa a dos hijos. “Yo antes no creía. Soy un hombre muy de izquierdas, pero claro existe Dios. Mis hijos son dos personas con estudios y aunque lo rebaten, yo sé que Dios existe”, ha comentado el oyente a Luis Rodríguez.

Posteriormente, José le ha expresado a Luis un problema familiar con su mujer. “Ella era una mujer excepcional. Una muy buena mujer. Pero yo un mal marido”, ha comenzado explicando José. Después ha dicho que hubo un momento en el que lo perdió todo por creerse por encima de los demás. “Perdí todo y me vi durmiendo en un coche. Pero entendí que era un mensaje, un designio del señor por el que he cambiado. Y aunque mis padres eran comunistas, me lo están agradeciendo. Es algo que tenía que pasar”, ha comentado José.