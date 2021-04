Sonia: “Mi vida, una tragedia”

Sonia tiene 32 años. Su vida ha sido un cúmulo de tragedias y malas experiencias. Cuando era pequeña su hermano murió de forma violenta. Su pareja murió en prisión. Ella fue sometida a una operación en el pie que le produjo secuelas. A raíz de aquella operación le cuesta caminar y hacer grandes esfuerzos. No encuentra trabajo. Su perrita ha desaparecido. Cuando su última pareja supo todo lo que le había pasado, la dejó.

“¿Cómo estás, Sonia?”, empieza preguntando Luis Rodríguez.

“Muy mal, porque he entrado en una depresión muy grande. Por la noche estoy bastante bien, pero por el día me mata la pena”, responde Sonia.

“Tú sabes que las depresiones las tratan los psicólogos y los psiquiatras”, le dice Luis.

“Ya lo sé, pero el psiquiatra me dijo que milagros no hay, que es un problema de la infancia”, dice Sonia. “Yo sé que ya no levantaré cabeza. Por temporadas no paro de pensar en tonterías. A mis 32 años nunca he podido tener un trabajo serio, por el problema que tengo con los pies. Además tengo mala memoria, y veo que con los años empeora. Tengo que apuntarme todo lo que tengo que hacer y aun así olvido el papel.”

“¿Sabes quién fue Beethoven?”, le pregunta Luis.

“Sí”, responde Sonia.

“¿Sabes que era sordo? Pero supo explotar sus debilidades y triunfó. Tienes que aprender a utilizar tus puntos débiles”, le aconseja Luis. Y le recomienda seguir estos tres principios: “Primero, aprende siempre de todo; segundo, actúa sin quejarte; y tercero, ayuda a los demás todo lo que puedas.

“Aunque te hayan operado del pie y no puedas andar bien, aunque tu pareja muriese en la prisión, aunque hayas conocido a un chico y cuando se ha enterado de toda la historia te haya abandonado, aunque este hombre al que conociste hace seis meses ya no quiera saber nada de ti y te cuelgue el teléfono, aunque hayas perdido a tu perro, estas tres cosas son para ti.

“De todo lo que te ha pasado puedes aprender. En lugar de mirarlo desde el punto de vista trágico, me gustaría que reescribieras tu historia de otro modo, es decir, para aprender de todo. Podrías sacar lecciones muy bonitas para tu vida.

“¿Tú tienes motivos para quejarte? Sí, los tienes. Pero tendrías que actuar sin quejarte, porque las quejas no son útiles para nada. La negatividad produce más negatividad, y te conviertes en una fábrica de negatividad. Entonces los amigos huyen. No es que no tengas motivos, los tienes, pero en lugar de quejarte tendrás que intentar descubrir qué hay de positivo en esa historia. Esta es tu debilidad, pues explota tus puntos débiles. Todas las personas que han despuntado en la ciencia, las artes y la cultura son personas que han aprendido a explotar sus debilidades.

“Aunque tú tienes dolor en los pies, y te hayan matado a tu hermano, y tu pareja haya muerto en la cárcel, y todo esto que te ha pasado, tú puedes ayudar a los demás.

“Quiero pedirte algo. Compra una cartulina y un rotulador grueso, escribe estos tres principios y colócalos en tu habitación, en un lugar visible, para que cada mañana cuando despiertes lo veas. Son tres principios importantes.”

“¿Y cómo hago para quitar la depresión?”, pregunta Sonia.

“El tema de la depresión es muy complicado. La depresión es un trastorno psicológico que debe ser tratado por un psicólogo. Yo no soy psicólogo. Te pido que sobre este tema te dejes aconsejar por tu psicólogo”, responde Luis.

Sonia explica que el dolor de pies afecta a su estado de ánimo, así como todos los episodios tristes que ha vivido.

“Todos los seres humanos tenemos la capacidad de sobreponernos”, le comenta Luis. Tienes que hacer una elección: o te dejas vencer por todas las cosas feas que te han pasado y te deprimes más y te hundes, o bien te sobrepones. Tienes que luchar para vencer.

“¿Te acuerdas de aquel avión que se estrelló en los Andes? Muchos murieron, otros sobrevivieron. Uno de ellos escribió un libro titulado Después del día 10. ¿Qué pasó después del día 10? Sucedió que a través de la radio escucharon que la búsqueda del aparato accidentado había sido cancelada, porque daban por muertos a todos los que viajaban en el avión y el gobierno dejó de intentar localizarlos. Algunos de los que sobrevivieron, cuando escucharon esa noticia, lo que hicieron fue reaccionar. Uno de ellos dijo que era una buena noticia, porque la supervivencia dependía de ellos mismos. ¿Y sabes qué hicieron? Lucharon para sobrevivir, y eso fue lo que les salvó.

“Si tú te dedicas a lamentarte, y qué triste es la vida, y qué mal todo lo que me ha pasado, lo que estás haciendo es convertirte en una fábrica de negatividad. Tienes que luchar, no importa lo que te haya pasado, Sonia. Cambia de actitud.”

“Milagros no hay”, replica Sonia.

“El milagro eres tú”, le responde Luis. “¿Te parece poco? Tú eres un milagro, tu existencia es un milagro, tu vida es un milagro, la mía también... Todos somos un milagro. ¿Para qué necesitas otro milagro si ya lo eres tú? Deja de estar de rodillas, levántate y lucha. Tienes recursos personales en tu interior. Sal de la tragedia y del drama, y vive.”

MOMENTOS CON LUIS RODRÍGUEZ

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Cope Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, de la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

“Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.800.000 seguidores en Facebook, así como más de 23.000.000 descargas de podcasts de las llamadas en la plataforma iVoox.com.

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm.