Sara: “Me pillaron en el aeropuerto de Barajas con 5 kilos de cocaína”

“Hace unos seis meses a mi hijo le detectaron una insuficiencia aórtica. Desde entonces mi vida ha dado un giro horroroso. A causa de la enfermedad de mi hijo caí en una depresión muy grande y dejé el trabajo. Conocí a unas personas extranjeras que me apoyaron y me decían que tenía que levantar cabeza. Me propusieron hacer un viaje. Me dijeron que me vendría bien desconectar y empezar desde cero. Yo les dije que no podía permitirme ese lujo. La cuestión es que me pagaron un billete de avión y me fui a Santo Domingo con la estancia pagada por ellos. Allí encontré mi ruina.

“Estuve una semana alojada en un resort donde me llevó un supuesto primo del que conocí aquí en Barcelona. Estuve sola, no salí del hotel en toda la semana. El día de mi regreso me vinieron a recoger para llevarme al aeropuerto y él llevaba una maleta en el maletero. Me pidió que le llevara la maleta a su primo, el que estaba aquí en Barcelona. Yo le pregunté qué había en la maleta y me dijo que había ropa para su hermana. La abrieron y vi que contenía ropa y zapatos de mujer; lo vi normal.

“Cuando llegué a Madrid la guardia civil en la aduana encontró 5 kilos de droga en las suelas de los zapatos. Se me cayó el alma al suelo. Esto no podía estar pasándome a mí. Estuve cuatro meses en prisión y lo he pasado muy mal. Estoy en libertad condicional. Pero eso no es lo peor; lo peor es que no podía saber nada de mis hijos. Para mí todo aquello era como una película que no me podía estar pasando. En la cárcel he vivido cosas que jamás me hubiera imaginado; una cárcel no es nada bueno.

“Hacía tiempo que los estaban investigando. El mismo día que me detuvieron a mí por la mañana, a los miembros de la banda que me habían pagado el viaje los detuvieron por la tarde. Fui a la rueda de reconocimiento y los identifiqué. Se ve que es una mafia que está presente en varios países. En la cárcel conocí a cuatro chicas que estaban allí por esta misma gente. Utilizan a las personas, pero nunca lo van a reconocer.

“Le dije al juez que yo económicamente no podía pagarme ese viaje, que ellos me pagaron el viaje y la estancia. No sospeché nada porque me los presentó el cuñado de mi hermana, pero él también estaba metido. Aparentemente era una persona normal. Mi hermana no lo sabía y ahora está yendo a un psicólogo.

“Nunca se borrarán todas esas escenas de mi mente.”

Luis Rodríguez le pregunta: “¿En qué te podemos ayudar, Sara?”

Sara responde: “En nada, únicamente necesitaba hablar y sacar lo que llevaba dentro. Tenía la alegría de haber salido de la cárcel y ver a mis hijos, pero llevo ya un par de días que me siento mal, de bajón. Me veo que estoy cayendo en picado, que no levanto cabeza, que no voy a salir... Son mil cosas que me pasan por la cabeza. Me he vuelto muy negativa. ¿En quién voy a confiar? ¿Qué he hecho mal en esta vida para que me esté pasando todo esto?”

“Esto no es un castigo, Sara. Confiaste en personas en las que no debiste haber confiado, unas personas desconocidas que debieron despertar sospechas en ti, pero por tu situación quizás no te diste cuenta, estabas muy agobiada, necesitabas salir, descansar, y ellos se aprovecharon de esto.”

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Cope Barcelona para todo el mundo.

