Nuria: “Tengo 75 años y quiero volver a enamorarme”

“Tengo 75 años y estoy muy sola, y a mí la soledad no me gusta. Ha llegado un momento de mi vida en el que me gustaría encontrar a una persona que fuera buena, respetuosa... Alguien con quien tener una conversación y ser amigos, y con el tiempo Dios diría, porque yo estoy abierta a lo que sea, siempre y cuando sea una persona honrada y buena”, nos explica Nuria, que hace tres días descubrió el programa Momentos al sintonizar la radio.

“¿Tienes más familia?”, le pregunta Luis Rodríguez.

“Sí, tengo muchísima familia. Tengo hijos, tengo nietos, tengo sobrinos... pero yo soy una persona que, en el buen sentido de la palabra, soy muy mía. Mía en el aspecto de que, aunque yo tengo el cariño de toda mi familia y lo tengo todo, necesito una compañía, no sé si me explico”, nos cuenta Nuria.

“Te has explicado muy bien. Yo creo que todos te podemos comprender”, le dice Luis.

“Me gustaría tener una compañía buena que me quisiera mucho, porque yo tengo mucho amor para dar todavía. Todo el amor que tengo lo tengo con mis hijos, pero no es lo mismo un hijo que una compañía que viva contigo”, dice Nuria.

“Pues es verdad”, responde Luis. “Lo que pasa, Nuria, es que tienes que reconocer que cuando se elige una pareja todo el mundo corre un riesgo, los adolescentes, los de mediana edad y las personas de edad avanzada. Una persona elige una pareja, establecen un noviazgo... Si los novios se equivocan, siempre tienen la oportunidad de iniciar otra historia. Y afecta mucho, pero uno se rehace, porque la juventud tiene esto. En la mediana edad cuesta más, porque afecta más y los riesgos a veces son mayores, porque muchas veces los hombres buenos ya están escogidos. En tu edad, los hombres buenos que ya fueron escogidos están solos, porque han enviudado. Hay hombres buenos, pero tienes que reconocer que el riesgo es muy grande.”

“¿Y en esta vida dónde no hay riesgo?”, pregunta Nuria.

“En todo hay riesgo”, le responde Luis. “Pero tú, ¿aceptas ese riesgo?”

“Totalmente”, dice Nuria con convicción. “Yo soy una persona muy abierta. Mis amigas incluso me dicen que yo no soy de este mundo, porque tengo las ideas muy claras. Y lo que está muy claro es que yo aquí sentada no voy a encontrar nunca nada.”

“¿Qué harías para encontrar una pareja?”, le pregunta Luis.

“De momento conocernos, y entonces depende de cómo surgiera la relación estaría dispuesta a convivir con él”, responde Nuria.

“¿Te casarías con esa persona?”, pregunta Luis.

“No, casarme otra vez no”, dice Nuria.

“¿Y si le conocieras y te enamorases?”, insiste Luis.

“No me importaría”, responde Nuria.

“¿Te podrías volver a enamorar?”, sigue preguntando Luis.

“Totalmente”, dice Nuria con convencimiento.

“¿Desde que te quedaste viuda te has enamorado alguna vez?”, inquiere Luis.

“No”, responde Nuria.

“¿Cuánto tiempo hace que eres viuda?”, pregunta Luis.

“Treinta y cinco años”, responde Nuria.

“Sería bonito que te volvieras a enamorar de una persona correcta, que te tratase como a una princesa”, dice Luis.

“Sería lo más bonito que me pasaría en mi vida”, dice Nuria.

“La cuestión, Nuria, es como encontrar esto de un modo correcto, con el mínimo riesgo posible”, le responde Luis.

“En el buen sentido de la palabra, el riesgo no me preocupa mucho, porque en la vida abres el melón y no sabes si te va a salir bueno”, responde Nuria.

“¿Pero sabrías cuidarte, Nuria?”, pregunta Luis.

“Totalmente”, responde Nuria con seguridad.

“Tu conversación me gusta mucho, Nuria. Me gusta que tú pienses que te puedes enamorar estando en esta etapa de tu vida. Es muy bonito”, le dice Luis.

“Has dicho una gran verdad, que hoy los buenos ya han sido escogidos. Hay que buscarlos con un candil”, dice Nuria.

“Los hay, pero también los buenos enviudan y están buscando una persona con quien compartir la vida. La etapa más difícil para encontrar hombres buenos es la de la mediana edad, porque están casi todos casados, ocupados y con una relación que está vigente. Pero en tu caso hay viudos que son personas estupendas. Yo creo que es más fácil ahora que en la mediana edad. Espero que encuentres el modo de conectar con alguna de estas personas”, concluye Luis.

MOMENTOS CON LUIS RODRÍGUEZ

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Cope Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, de la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

“Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.800.000 seguidores en Facebook, así como más de 23.000.000 descargas de podcasts de las llamadas en la plataforma iVoox.com.

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm.