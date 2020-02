Momentos con Luis Rodríguez / Vanessa: “Así sobreviví a mi maltratador”

“¿Por qué las mujeres permitimos estos abusos? ¿Por qué no nos hacemos respetar? El machismo está ahí. El abuso, la tortura, la humillación... Yo pienso que es una falta de autoestima muy grande”, es la reflexión de Vanessa en una llamada al programa.

“Yo he salido de esto, estoy saliendo –prosigue Vanessa–. He tenido que huir con dos niños, porque de lo contrario mi pareja me hubiera matado. Huí de mi pareja porque me humillaba y me maltrataba. Sabiendo que dependía emocionalmente de él quise salvar a mis niños y salvarme yo.

“Se pasa muy mal, se pasa como una especie de mono.” “¿De un maltratador se pasa mono? –pregunta Luis Rodríguez– ¿Necesidad de seguir siendo maltratada?” “Mi inconsciente dice una cosa y mi consciente dice otra –responde Vanessa–. Mi consciente dice que esa persona es un maltratador. Mi inconsciente me dice que es un sueño, que es buena persona.

“Me maltrataba de veras, física y psicológicamente. De tener una carrera llegué a creerme que era una analfabeta. Te paralizas mentalmente. He vivido diez años con esa dependencia. El proceso para salir es tenerlo claro. Había una lucha, vivía un sueño, le atribuía a él cualidades que no tenía. Tenía la esperanza de que podía cambiar. Llegué a creer que yo no valía para nada, que me merecía esos malos tratos, que era yo quien le provocaba. Y cuando vi a mi niña perdida, que no sabía para dónde tirar, si para él o para mí, me vino como un flechazo.

“Hice muchos cursos de autoestima. Acudí a psicólogos, amistades, mujeres que han pasado por lo mismo... Estoy pasando el mono, tengo ansiedad, me duele el estómago. Pienso que separarme de él es el vacío. Es como una droga emocional. Es por tu falta de autoestima, por algo de la infancia, abusos en la familia, malos tratos, faltas de respeto, abandono... y lo que no resuelves con la familia lo resuelves con la pareja y quieres que esa persona te quiera, y es como buscar agua en un pozo seco, porque esa persona te está recordando constantemente la herida.

“Mi pareja ya no está conmigo. Hay relación, pero lejana. Los maltratadores son personas muy manipuladoras, son personas que saben manipular a la gente, son inteligentes para disfrazar las cosas y hacerte a ti culpable. Ellos brillan y tú te sientes mal. Te dicen que tienes mal carácter, que estás siempre deprimida... Son grandes mentirosos y manipuladores. Son grandes vividores, que viven a costa de las tontas que les abrimos la casa y el corazón. Nos chupan incluso la energía. Son vampiros emocionales.”

Luis le pregunta: “¿Todavía te queda amor hacia él?” Vanessa responde: “Yo no creo que se pueda llamar a eso amor, es una necesidad. No volvería con él.”

“¿Cómo explicar a los demás, a la familia, a los allegados, que decides separarte por algo que no puedes contar en realidad?”, pregunta Luis. Vanessa le dice: “Al principio te culpabilizan a ti. Todo el mundo se te viene encima y te echa en cara que la culpable eres tú. Desaparecen los amigos. Apareces como la mala de la película. Y lo peor es que no te puedes defender.”.

Luis le dice: “Hay mujeres que te escuchan que están viviendo en la misma situación o quizás más dramática situación que la tuya. Las personas que te escuchan están intentando pedir ayuda y no saben cómo.” Vanessa propone los siguientes tres pasos a dar: “Primero, hay que plantarse y decir basta ya; segundo, buscar ayuda; y tercero, buscar la curación emocional, la curación interior.”

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.400.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm .