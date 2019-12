Momentos con Luis Rodríguez: Una llamada al programa evita el suicidio de una oyente en Sabadell

Ser madre ha sido desde siempre el sueño de Salut. Desgraciadamente, cuando la vida le dio la oportunidad de poder serlo, se encontró que eso nunca sucedería. Desde entonces, Salut no le encuentra sentido a la vida y está totalmente deprimida.

Sin embargo, más tarde conoció a un chico a través de Internet con el que terminó casándose y consiguió devolverle poco a poco la ilusión.

Lo que parecían ser momentos de felicidad para ambos terminaron: el novio de Salut se suicidó. Se tiró por la ventana del piso donde vivían y dejó a su mujer Salut inmersa en una profunda depresión.

“Ahora mismo estoy sentada frente a la ventana por la que se tiró mi marido. Quiero hacer lo mismo en este momento” confiesa a Luis Rodríguez.

El hecho de no haber podido tener hijos fue una de las razones por las que Salut se siente tan frustrada: “Mi vida no tiene sentido porque nunca he podido procrear” afirma casi sollozando a Momentos. Según el Instituo Nacional de Estadística, cada dos horas y media se suicida una persona en España. Luis Rodríguez ha querido impedir que Salut fuese una más.

Tras la triste afirmación e ideas constantes que tiene Salut de tirarse por la ventana, Luis Rodríguez responde que ese no es el camino: “Querer suicidarte es levantar la cabeza, escupir a Dios y querer vivir sin él” le ha expresado Luis después de la confesión de la oyente Salut a Momentos.

Después de la confidencia de Salut, Luis logra ayudarla a cambiar de opinión y encontrar el apoyo que necesita: “Quiero que te dirijas a Dios y le pidas ayuda ahora mismo. Él te quiere viva” ha expresado Luis Rodríguez de forma suficiente para que Salut pida ayuda. “Ha sido una de las únicas veces en las que me he sentido comprendida de verdad. Eres la única persona que ha conseguido que me tiemble, aunque sea un poco, la idea de pensar en el suicidio” ha relatado con esperanza al programa.

Las confesiones de su historia y las palabras de aliento de Luis Rodríguez, y la formidable actuación de la Policía Municipal de Sabadell, han sido cruciales para que, finalmente, Salut aceptase ayuda profesional y desistiera del suicidio.

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los probemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.300.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

