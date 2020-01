Momentos con Luis Rodríguez / Mercè: “Esta noche he decidido acabar con mi vida”

“Esta noche he decidido acabar con mi vida. La semana pasada me despidieron del trabajo estando de baja. Cuando he ido al banco para cobrar la nómina he visto que me lo habían embargado todo. No sólo me han embargado toda la nómina sino también la herencia de mi madre, y no tengo nada.

“Estoy con depresión desde que murió mi madre. Hoy he sufrido dos colapsos nerviosos y ha venido la ambulancia. He estado de baja durante ocho meses por una insuficiencia cardíaca y por eso me han despedido.

“Mi marido tuvo una empresa y yo era avalista. Aún debo 61.000 euros. He acudido a la asistenta social y a Cáritas, donde me han atendido muy bien.

“Tengo dos hijos de 28 y 33 años, y ahora mi hija se ha quedado embarazada. También a ellos les están embargando el sueldo. Mi marido nos lió a todos y luego desapareció. Llegó a cambiar de razón social hasta tres veces.

“Varias veces he intentado quitarme la vida y he estado ingresada. Una vez me corté las venas y otra vez lo intenté con pastillas.

“Mis circunstancias han sido muy duras. Hace dos años fui violada. Sucedió en mi casa. Fue un contacto que hice por Internet. Ya nos conocíamos, habíamos salido y le invité a tomar café.

“Pienso que soy una carga para mi familia y para todo el mundo, pero ya no seré una carga para nadie. Esta noche he decidido acabar con mi vida”

Luis Rodríguez disuade a Mercè de sus intenciones: “¿Qué vas a hacer con todas estas dificultades? ¿Te vas a rendir? Tú nunca te has rendido, porque realmente quieres vivir. Cuando te vengan pensamientos suicidas, échalos fuera, como si alguien intentara entrar en tu casa ahora. Si tú no dejas entrar a esos pensamientos en tu mente, no estarán.”

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los probemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.300.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm .