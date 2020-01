Momentos con Luis Rodríguez: Laia, de 18 años, admite que su baja autoestima le afecta demasiado

La baja autoestima es algo que Laia, de solo 18 años, ha tenido siempre presente en su vida. Confiesa que no tiene confianza en si misma y que es muy cerrada. “Siempre me he sentido un patito feo” relata Laia esta noche a Momentos.

Laia asegura que sus padres siempre la han tenido muy sobreprotegida y le han dado todo: “Muchas veces no me dejan ni ir a comprarme la ropa yo sola” asegura a Luis Rodríguez. A pesar de sus problemas de autoestima, Laia admite que el apoyo más grande que recibe hoy en día es gracias a su novio, que le recuerda constantemente lo buena persona que es y lo feliz que le hace.

Existen pasos que pueden ayudar a tener una mejor autoestima y confianza en ti mismo:

Dejar de tener pensamientos negativos sobre uno mismo: Es importante dejar de pensar siempre en aquellos defectos que uno piensa que tiene. A veces las personas son demasiado críticas con ellas mismas.

Es importante dejar de pensar siempre en aquellos defectos que uno piensa que tiene. A veces las personas son demasiado críticas con ellas mismas. Identificar lo que se puede cambiar y lo que no: Hay aspectos del presente o la personalidad de uno mismo que a veces no se puede cambiar. En este caso, hay que intentar aceptarse tal y como eres. Si hay algo que se pueda cambiar, lo mejor es empezar cuanto antes posible.

Hay aspectos del presente o la personalidad de uno mismo que a veces no se puede cambiar. En este caso, hay que intentar aceptarse tal y como eres. Si hay algo que se pueda cambiar, lo mejor es empezar cuanto antes posible. Fijarse metas: Pensar en aquello que se quiere conseguir y anotar los progresos. De esta forma habrá más motivación en uno mismo.

Pensar en aquello que se quiere conseguir y anotar los progresos. De esta forma habrá más motivación en uno mismo. Dejar de machacarse: Es de gran importancia ser conscientes de aquello bueno que tenemos y hacemos, pensar que uno mismo es un desastre es equivocado, ya que no lleva a ningún razonamiento.

Ante las confesiones de Laia al programa, Luis termina poniéndole ciertos deberes que tendrá que cumplir para empezar a sentirse mejor. Tras llamar a Momentos, Laia consigue animarse y ver que es una persona valiente y que vale mucho más de lo que ella piensa.

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los probemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.300.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32