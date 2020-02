Momentos con Luis Rodríguez / Carla: “He roto con mi novio y ha aparecido otro que tiene novia”

“Hace un mes que he roto con mi novio. Hemos terminado una relación bastante larga pero siempre con muchos problemas. Ha aparecido otra persona y estoy un poco confusa porque él tiene novia que reside en el extranjero. Tengo muchas ganas de llamarle pero por otra parte no sé qué hacer.

“Creo que él también está confuso porque lleva tres años con esta relación, y él no sabe cuándo va a volver a España. Quiere a su novia; me lo dijo antes de que pasara nada. Me contó que estaba hecho un lío y que yo le gustaba. Me reconoció que su novia le quiere y que él lo es todo para ella.

“Fuimos a tomar algo, estuvimos hablando y al final nos besamos. Fue muy bonito para los dos. Él me gusta mucho y no me lo puedo quitar de la cabeza. Yo tengo 24 años y él 22. Estoy deseando verle. Suelo estar al lado del teléfono y sólo deseo que me llame. Pienso en él a todas horas.

“Me besó y fue una explosión de emoción y de sentimientos. Acabo de romper una relación en la que me sentía muerta y ahora me siento viva. Esta experiencia con él me ha abierto los ojos. En estos momentos soy la mujer más feliz del mundo.”

Luis Rodríguez le responde: “Yo entiendo lo que sientes. Te sientes viva. Nunca antes habías sentido nada parecido. Cuando tú besas expresas sentimientos. Quizás cuando él te besó no expresó sentimientos, porque él tiene su novia a la que quiere. Por lo tanto no te puede querer a ti. Este chico que tú has conocido, que te encanta, tiene novia. Y no es solamente que tenga novia, es que te ha dicho que quiere a su novia. Los sentimientos que tú ahora mismo sientes, vives y experimentas, él los tiene con su novia. ¿Tú crees que cuando te besa compartís los mismos sentimientos? ¿Tú crees que estás viviendo la misma experiencia que él?” Carla contesta: “No, porque yo no tengo a nadie en estos momentos y él sí tiene pareja.”

“Y esa persona es muy importante en su vida –continúa Luis–. Todo esto que tú sientes sería bonito si fuese compartido por los dos. Si él lo que pretende es pasar un buen momento contigo... A veces los chicos se aprovechan de los sentimientos de las chicas para beneficiárselas. Él incluso te puede llegar a hacer creer que tiene sentimientos contigo, con tal de que tú le beses y le permitas ir más allá.”

Carla replica que ese chico ha sido muy amable. “Pero tiene novia y ama a su novia –contesta Luis–. Ama a su novia porque te lo ha dicho. No te engañes. De sentir lo que tú sientes por él quizá se plantearía dejar a su novia. Al final te sentirás fatal contigo misma, porque cuando veas que este chico no deja a la mujer a la que quiere te vas a sentir utilizada. Tú dices que estás confusa, pero esta confusión puede aumentar. Estás a tiempo de evitar que tu corazón se rompa.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.450.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

