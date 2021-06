María: “Mi hermano desapareció y ocho meses después lo encontraron muerto”

¿Cómo te encuentras, María?

Tengo una depresión bastante fuerte.

¿Y eso por qué?

Por problemas gordos que he tenido en casa.

¿Qué edad tienes, María?

38 años.

Háblame de esos problemas gordos que has tenido en casa.

Hace cinco años mi padre enfermó de cáncer y murió. Un mes antes mi hermano de 24 años desapareció. Estuvimos ocho meses sin saber nada de él.

¿Y dónde estaba?

Lo encontraron a los ocho meses en la montaña de Montserrat.

¿Pero lo encontraron vivo?

No.

¿Por qué se fue a la montaña de Montserrat?

No sabemos nada. Tampoco teníamos noticia de que mi hermano hubiera ido a Montserrat.

¿Las causas de la muerte se saben?

Parece que fue una caída...

Tu padre enferma de cáncer, fallece, y un mes antes tu hermano de 24 años desaparece. Y a los ocho meses encuentran el cadáver de tu hermano.

Como comprenderás fue horrible. La desesperación cuando alguien está desaparecido es terrible, el no saber nada. Y lo peor es la angustia que te queda de no saber qué pasó realmente. Fue muy duro, porque desgraciadamente he vivido las dos partes. Con mi padre fue muy duro porque el cáncer es una enfermedad terrible, porque ellos luchan por vivir y la enfermedad los arrastra, se los lleva, y es muy fuerte. Pero con mi padre nos quedó paz, porque hicimos todo lo que pudimos con él, estábamos en el hospital cada día...

Pero con tu hermano no, porque desapareció.

Con mi hermano no, con mi hermano nos ha quedado todo lo contrario, nos ha quedado mucho resentimiento, mucho trauma. Es totalmente diferente. Encima nadie nos ayudó a buscarlo. Se lo encontró un guarda forestal. Dentro de todo, ahora puedo decir que menos mal que apareció, por la incertidumbre que vivimos. A raíz de todo esto a mí me quedó mucho resentimiento con todos, con la gente que no nos ayudó, que cuando hay problemas se van. Me llevé muchos chascos con amigas, con compañeros del trabajo... Tengo mucho resentimiento con la vida.

¿Pero hacia quién?

No lo sé, porque yo entiendo que la gente va a lo suyo, pero a nosotros nos ha faltado apoyo de los amigos, de la familia, compañeros...

¿Quién compone ahora vuestra familia? ¿Estás tú y quién más?

Están mi madre y mi abuela. En mi casa se ha desestabilizado todo. Faltan mi padre y mi hermano.

¿La abuela es por parte de madre?

Sí.

¿Tu madre cómo está?

Mi madre estuvo fuerte en la búsqueda de su hijo, luchó contra viento y marea, contra todo.

¿Dónde lo buscabais cuando desapareció?

Fuimos de comisaría en comisaría, fuimos hasta Francia pegando carteles, fuimos a todas las televisiones, hicimos todo lo que pudimos.

¡Qué triste lo que me cuentas, María!

Mucho. Cuando pasó todo esto me quedé en estado de shock. El duelo nos ha salido más tarde. Recuerdo que cuando iba a la psicóloga me decía: “A mí lo que me preocupa es que no te sale la rabia.” Yo me sentía como en una nube. Ahora es cuando me está saliendo todo, aunque hayan pasado quince años.

¿Cómo te sale la rabia ahora? ¿Cómo la expresas?

Estoy muy susceptible, lloro por todo, estoy muy irritable, todo me sienta mal. Ahora estoy yendo a la psicóloga y a la psiquiatra, que me están ayudando bastante. Lo malo es que hace un año que cogí la baja y creo que ahora voy a tener problemas con el trabajo. La depresión es algo que la gente no entiende, y por lo que tengo entendido me van a echar del trabajo.

¿Te van a echar del trabajo también?

Yo creo que sí.

¿Por qué? ¿Porque estás depresiva?

Porque estoy de baja.

Entonces se te complican las cosas.

La verdad es que lo veo todo negro. No sé qué hacer. Me noto floja para salir de todo esto y plantar cara a todo.

¿Tienes pareja?

Tenía pareja, pero a raíz de todo esto, cuando me puse tan nerviosa, empezaron los problemas con él y al final lo acabamos dejando. Eso también me hizo empeorar y se agravó todo. Son muchas cosas juntas.

Tienes que encontrar a alguien en quien apoyarte, María. Tienes que buscar refugio, alguien que te acompañe en todo esto. No estoy hablando de una pareja, sino de apoyos, para no hundirte más.

Pensaba en lo peor, pero pienso en mi madre y no le puedo hacer esto.

¿Qué habías pensado, María?

La verdad es que hay veces que te quedas sin fuerzas.

¿Pero qué habías pensado? ¿Hacer una locura?

Sí, sí...

¿De verdad? ¿Como tu hermano? ¿Verdad que tu hermano hizo una locura que no debía haberla hecho?

La verdad es que sí.

¿Verdad que os ha perjudicado a todos? Si tú hicieses la misma locura que tu hermano hizo, porque él probablemente se fue a la montaña buscando también desaparecer, ¿verdad que no es una acción buena?

No, no...

No fue buena para tu hermano, pero tampoco para la familia. Tu padre murió sin saber dónde estaba tu hermano. ¡Qué tristeza!

Sí, porque dos días antes de morir decía que quería levantarse de la cama e ir a buscar a su hijo. Lo pasó fatal.

O sea, no es una buena idea. Si tú hicieses tal estupidez, si la repitieras, sería muy malo para ti, pero también sería malo para tu madre, para tu abuela y para todas las personas que te conocemos.

¿Sabes lo que pasa? Que la vida te cambia de golpe, te da palos. Sé que hay que seguir adelante. La verdad es que ahora estoy mejor, porque mi psicóloga y mi psiquiatra me han ayudado mucho.

Nosotros también queremos ayudarte, María.

Muchas gracias, Luis.

¿Cómo te podemos ayudar?

No lo sé. Si he de ser sincera el hecho de hablar contigo ya me ha ayudado.

Y si yo me anoto tu número en la agenda del programa, y de vez en cuando te llamamos para que tú puedas hablar aquí, ¿a ti te gustaría? ¿Podemos ser amigos tuyos?

Sí, por supuesto.

¿Te puedo llamar mañana?

De acuerdo.

Mañana te llamo, María.

Muchas gracias, Luis.

