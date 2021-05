José Luis: “Llamo al programa Momentos para comunicaros mi intención de suicidarme”

José Luis llama al programa Momentos comunicando su intención de suicidarse.

“¿Y eso por qué?”, le pregunta Luis.

“Pienso en suicidarme”, responde José Luis.

“¿Qué edad tienes, José Luis?”, le pregunta Luis.

“48 años”, responde José Luis.

“¿Y tienes problemas?”, inquiere Luis.

“No”, niega José Luis.

“¿No tienes problemas?”, pregunta Luis.

“Por circunstancias de la vida he vivido muy deprisa. Mi vida la solucioné a los 25 años, en plan económico, en plan de buena vida. Ganaba mucho dinero. Hace quince años lo dejé todo. Renuncié a mi vida profesional y me dediqué a cuidar a mi madre, que fue la que me dio la vida. Ya murió. Yo la cuidé durante doce años, veinticuatro horas al día, y ahora me encuentro completamente vacío, no encuentro ilusión por vivir. De hecho hoy he estado en Barcelona, tomando una caña en el paseo de Gracia”, explica José Luis.

“¿Vives en Barcelona, José Luis?” pregunta Luis.

“No”, dice José Luis.

“¿Pero estás aquí?”, pregunta Luis.

“Estoy en Ávila”, responde José Luis. “Hace cinco o seis días que te escucho. Antes te escuchaba a ratos. Llevo cinco días sin dormir. Hoy he hecho la ruta Barcelona-Ávila, 750 kilómetros, porque no sabía qué hacer, si matarme o no matarme.”

“Pero no te vas a matar, José Luis. Estamos aquí. Te vamos a ayudar en lo que haga falta. Incondicionalmente te vamos a ayudar, José Luis”, le dice Luis.

“Simplemente con hablar me siento mejor. He intentado hablar desde el móvil, desde el coche con el manos libres...”, dice José Luis.

“Después, fuera de antena, si tú quieres, yo me quedo hablando contigo el tiempo que necesites, ¿de acuerdo? No te voy a dejar solo, José Luis”, le dice Luis.

“De acuerdo”, responde José Luis.

“¿Estás muy mal?”, le pregunta Luis.

“Ahora estoy bastante mejor, simplemente con hablar”, responde José Luis.

“¿Y aparte de tu madre tienes familia, José Luis?”, pregunta Luis.

“Sí, pero ya sabes que hay otras historias. Mi madre vivió doce años impedida y nadie quiso saber nada”, explica José Luis.

“Ella te debía de querer mucho, ¿verdad?”, le dice Luis.

“Infinito. Yo no tengo problemas para vivir durante diez años sin trabajar y sin tener que ganarme la vida porque ya lo hice. Yo por suerte o por desgracia estuve diez años trabajando. He recorrido toda España, toda Europa y los Estados Unidos. Trabajé en una multinacional y gané dinero a base de sacrificio, igual que he estado doce años cuidándola sin tener problemas económicos”, cuenta José Luis.

“¿Has pensado alguna vez que tú eres un trocito de tu madre?”, pregunta Luis.

“Sí, muchas veces”, responde José Luis.

“¿Y has pensado que si alguna vez te llegaras a quitar la vida estarías matando por segunda vez a tu madre?”, pregunta Luis.

“Sí, hoy lo he pensado varias veces, y he dicho: Incluso después de muerta te tengo que hacer caso. Pero es algo tan fuerte, que te sale tan de dentro, que dices: Mira, te quitas de en medio...”, explica José Luis.

“¿Pero qué consigues con quitarte de en medio, José Luis?”, pregunta Luis.

“Dejar de sufrir”, responde José Luis.

“Pero tú eres la continuidad de tu madre, un trocito de ella. No puedes acabar con tu vida, José Luis. Tienes cosas que hacer en este mundo todavía”, le dice Luis.

“Te pones a pensarlo fríamente y lo pones en la balanza, y he hecho casi de todo, por no decir todo”, dice José Luis.

“¿Tienes amigos?”, pregunta Luis.

“Sí, muchos”, responde José Luis.

“¿Nos permitirías ser tus amigos?”, le pregunta Luis.

“Sí”, responde José Luis.

“Pues no te marches, que continuamos esta conversación en privado”, concluye Luis.

