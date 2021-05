Isabel: “La familia es un gran invento, está diseñada inteligentemente para proporcionarnos amor y seguridad”

“Buenas noches, Luis. He oído bastantes veces tu programa porque tengo un problema con el sueño. Te agradezco mucho porque he aprendido de ti la capacidad de escuchar, y me parece que este es un elemento que quizá tenemos que practicar todos en nuestra vida, porque a veces vamos demasiado rápido en las relaciones. Yo me dedico a la enseñanza, soy profesora de instituto. Tengo adolescentes todo el día”, explica Isabel.

“Para mí es un honor hablar contigo, me gusta mucho tu profesión”, responde Luis.

“Sí, es una profesión impresionante. Por una parte es dura, pero por otra parte es muy gratificante. Justo encuentras personas que están en un momento en el que están haciendo un proyecto de vida”, continúa Isabel.

“Pero pagáis un alto precio”, observa Luis.

“Es complicado, sobre todo porque muchas veces no puedes hacer mucho más. Yo ahora mismo estoy trabajando en un instituto de un plan especial”, dice Isabel.

“¿Conflictivo?”, pregunta Luis.

“Está en Barcelona, y vienen niños de familias humildes, de familias inmigrantes”, responde Isabel. “Hoy les he preguntado cuál era el valor que más les gustaba. Les he puesto varios: tener un buga, como ellos dicen; ser sexy; tener pasta; tener un buen trabajo; tener una familia... Les he puesto cosas que son atractivas. Me ha hecho mucha gracia porque han coincidido todos. En el ranking estaba como prioridad tener una familia y buenos amigos. Y me ha llamado la atención, porque sé que muchos de ellos están en familias desestructuradas. Pienso en la responsabilidad que tenemos los adultos. Yo tengo varios hijos.

“Cuando oigo en Momentos los problemas de la gente, hablando de la pareja, muchas veces quisiera entrar e intervenir”, continúa diciendo Isabel. “Yo creo que perdemos perspectiva, nos miramos más a nosotros que el proyecto que tenemos entre manos. Muchas veces hay que trascender de las incomodidades. Decir: “Tenemos un proyecto que es una familia, vivir juntos...” Yo creo que eso crea mucha armonía. Muchas veces en el amor uno frivoliza mucho y está todo el rato diciendo: “No me hace gracia, no me escucha, no me comprende...”

“Es importante también girar un poco y salir de uno mismo para encontrarse con los otros”, apunta Isabel. “En este sentido creo que Momentos ayuda a mucha gente. Pero yo quería aportar esto, que tenemos que ver claro cuál es nuestro proyecto. A la gente joven que tenemos alrededor, decirles: “¿Tú cómo te ves dentro de treinta años? ¿Qué te gustaría tener?” Y nos damos cuenta de que sus ideales probablemente son los valores que nosotros teníamos.

“Quieren tener una familia, tener un trabajo, sí, todos han puesto tener trabajo, aunque en realidad a muchos no les apetece ponerse a trabajar. Los buenos amigos, el tiempo para hablar con los amigos, esto lo valoran muchísimo”, explica Isabel.

“Me resulta curioso escucharlo”, comenta Luis.

“La familia está diseñada inteligentemente porque nos proporciona todo esto, amor y seguridad”, observa Luis.

“Es un gran invento”, responde Isabel. “Además yo creo que ser padres te devuelve la juventud, porque vuelves a jugar con ellos. Yo tengo varios hijos, cada uno de una edad distinta. Realmente estoy al día, sé cuáles son los cantantes de moda, sé cuáles son los juegos. Te pone de moda, estás viviendo con tus hijos y tienes el gran privilegio de acompañarles en su aprendizaje. ¡Y qué importante es tener al padre al lado! Siempre que hablo con niños y con adolescentes, todos aspiran a que sus padres se quieran. Yo creo que es el mayor regalo que les podemos dar a los hijos.

“Estoy de acuerdo contigo, Isabel”, le dice Luis.

“Es que todos los niños quieren que sus papás se quieran. Hay situaciones en que el niño no tiene un amigo que le ayude a superar momentos. La verdad es que todos, todos, aspiran a ver a sus padres juntos. Es curioso, porque pase lo que pase, ellos no quieren que se peleen”, explica Isabel.

“Pues es verdad, Isabel. Me encanta todo lo que has dicho y me gustaría escucharte más a menudo. Tú nos puedes aportar mucho, así que cuando tengas el deseo de llamar, hazlo”, concluye Luis.

MOMENTOS CON LUIS RODRÍGUEZ

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Cope Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, de la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

“Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.800.000 seguidores en Facebook.com/momentosluisrodriguez, así como más de 23.000.000 descargas de podcasts de las llamadas en la plataforma Ivoox.com/momentosconluisrodriguez.

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm.