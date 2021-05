Eva: “Él me quiere liquidar aunque esté en la cárcel, y lo va a hacer”

¿De quién recibes los malos tratos? ¿De tu expareja?

Sí, pero es que mi expareja ahora está en prisión.

¿Tu pareja está en prisión por los malos tratos?

Sí.

¿Porque te ha maltratado a ti?

Sí.

¿Para cuánto tiempo tiene en prisión?

Cinco años.

¿Qué es lo que te hizo, Eva?

Me dejó todos los huesos del cuerpo rotos.

¿Te rompió todos los huesos del cuerpo?

Sí, y eso se denuncia. Yo no sé qué va a pasar con mi hija. Él me quiere liquidar aunque esté en la cárcel, y lo va a hacer.

Voy a cortar, Luis.

No, no cortes la comunicación. No te apures. Vamos a intentar ayudarte entre todos. Eva, no me cortes la comunicación, por favor. De corazón te lo pido.

Quiero que alguien me escuche, sea quien sea, me da igual. Si alguien nos escucha, estamos vivas. Y no es una torta, ni dos, ni tres. Estamos hartas de repetirlo, ¿vale? Que ya está bien. Cuando se hace un llamamiento, se hace porque no hay más remedio. La justicia hace lo que le da la gana, y a su conveniencia. Y las que se mueren somos nosotras. Estoy harta de decírselo a la policía y a todo el mundo, que me oiga alguien, que nos van a matar. No hay derecho. Nos tenemos que ir a un centro de protección oficial. No hay centros. Esos hijos de... nos están haciendo la vida imposible, y sobre todo ellos son los que deberían estar fuera del país. No somos malas, son ellos.

