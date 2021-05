Autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias.

En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso, por nuestra autocrítica positiva o negativa.

Esta noche Carmen nos habla de su baja autoestima. No se quiere ni se acepta a sí misma. A través de un sencillo ejercicio Luis le ayuda a valorar sus cualidades.

“Te grabé”, dice Carmen.

“Y grabaste la conversación, cuando te hablé”, responde Luis.

“He hecho terapia contigo, te he escuchado veinte mil veces”, afirma Carmen. “Cuando ha acabado la terapia me he puesto en el espejo y me he mirado, he hablado conmigo misma y he hecho los deberes.”

“Ayer dijiste: “Soy asquerosa, no valgo para nada, soy un vegetal y soy un estorbo”, le dice Luis. “¿Verdad que dijiste eso? Y que no te querías. Yo te dije: “Claro, ¿cómo te vas a querer? Si tú dices que eres una asquerosa, que no vales para nada, que eres un vegetal y que eres un estorbo, es imposible que te quieras. Y has hecho los deberes, porque yo te pedí que buscaras cuatro cosas positivas de ti, pero que fueran reales. Y seguro que las has encontrado.”

“He encontrado seis. Pero luego he encontrado lo negativo. También me lo he mirado”, asegura Carmen.

“De acuerdo”, responde Luis.

“¿Te las digo?”, pregunta Carmen.

“Sí, por favor, las seis positivas”, le dice Luis.

Estas son las seis cualidades positivas que Carmen ha encontrado acerca de sí misma:

1) Soy una persona fuerte y sana.

2) Tengo unos ojos preciosos y aparento muchos menos años de los que tengo.

3) Tengo mucho amor y alegría para dar.

4) Soy muy comunicativa y me gusta ayudar a los demás.

5) Soy muy creativa, todo lo que me propongo lo hago.

6) Soy sincera al máximo y me considero buena persona.

“¿Hacemos un repaso de lo positivo?”, le pide Luis. “A mí me gusta mucho porque comienzas los puntos diciendo “soy”, y cuando dices “soy” estás hablando de tu esencia, de tu naturaleza. Me gusta que digas “soy fuerte y sana”.

“Soy fuerte y sana”, repite Carmen.

“Y después has dicho: “Tengo unos ojos preciosos.” Y aparentas menos años”, sigue diciendo Luis.

“Sí”, confirma Carmen.

“Después has dicho: “Tengo mucho amor y alegría para dar.” Has dicho: “Soy muy comunicativa y me gusta ayudar a los demás.” Has dicho: “Soy creativa y todo lo que me propongo lo hago, soy sincera al máximo y me considero buena persona.” Me encanta”, dice Luis.

“Soy muy sincera al hablarte, Luis”, responde Carmen. “Es lo que yo he visto en mí.”

“Lo sé”, responde Luis.

Después Carmen empieza a enumerar una serie de cualidades negativas: “Miedos, autocompasión, hipersensibilidad, vergüenza... Precisamente tengo mucha agorafobia por no caerme en la calle, aunque jamás me he caído. No me quiero nada, aunque a partir de hoy ya me quiero un poquito más. Aquí me he dado cuenta yo del problema, por qué no me he curado. He estado siempre muy protegida, y ahora que le he visto las orejas al lobo, que me quedo sola, tengo miedo a la soledad.”

“Esto lo tienes escrito en la misma hoja”, inquiere Luis.

“Sí”, responde Carmen.

“Pero una cosa la tendrás en la parte de arriba y otra en la parte de abajo”, observa Luis.

“Lo positivo en la de arriba”, dice Carmen.

“Bien... Pues entonces tú vas a tomar la hoja de papel, la vas a doblar justo por la separación de los dos temas y te vas a quedar con dos hojas. En lugar de una, dos”, le sugiere Luis.

Así lo hace Carmen. Luis le dice: “En una mano tienes una hoja y en la otra mano tienes otra hoja. ¿En qué mano tienes cada papel?”

“En la derecha tengo lo positivo”, responde Carmen.

“Vas a dejar un momento el papel de la derecha sobre la mesa”, le indica Luis. “El papel de lo negativo lo tienes en tu mano. Yo quiero que tú renuncies a todo esto.”

“Sí”, responde Carmen.

“Pero quiero que lo digas, que renuncies punto por punto verbalmente. Yo te quiero oír”, le señala Luis.

Carmen dice resueltamente: “Yo renuncio ahora a todos mis miedos, a mi autocompasión, a mi vergüenza... No me quiero nada, pero estoy empezando a quererme. La protección que he tenido hasta ahora, ya no la voy a tener más. Por lo tanto, renuncio, lo dejo todo atrás.”

“Pues ahora vas a tomar este papel, donde has escrito todo lo negativo, y lo vas a romper”, le pide Luis.

Se oye claramente cómo Carmen rompe la hoja de papel.

“¿Está destruido?”, le pregunta Luis.

“Sí”, responde Carmen.

“Hemos renunciado a todo esto”, concluye Luis.

Nos despedimos de Carmen, quien agradece a Momentos el haberla ayudado a desechar todo lo negativo y a tener una mejor imagen de sí misma.

MOMENTOS CON LUIS RODRÍGUEZ

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. "Momentos con Luis Rodríguez", desde Cope Barcelona para todo el mundo.

